Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un aterrador caso de doble homicidio fue descubierto en la vía que comunica a Bogotá con los Llanos Orientales, cuando las autoridades detuvieron un vehículo en un retén rutinario en el municipio de Chipaque, Cundinamarca, el pasado 10 de septiembre. De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, el conductor del carro era Dionnys Fonseca, de 44 años, quien resultó ser esposo y padre de las víctimas: una mujer y su hija, una niña de 11 años.

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Según las primeras pesquisas recogidas por la Policía y corroboradas por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, el vehículo se tornó sospechoso debido a su comportamiento en la carretera, lo que llevó a los uniformados a inspeccionarlo. Fue durante ese procedimiento que encontraron los cuerpos sin vida de la mujer y la menor en el interior del automóvil, lo cual destapó la gravedad de los hechos.

La investigación preliminar señala que el doble crimen se habría producido el 7 de septiembre en Usme, una localidad al sur de Bogotá. Posteriormente, el sospechoso habría conducido con los cuerpos primero hacia La Dorada, Caldas, para luego regresar hacia la capital por la carretera de los Llanos Orientales, trayecto en el que finalmente fue interceptado por las autoridades.

En cuanto a las causas de muerte, la información recabada hasta el momento apunta a que la mujer habría sido agredida con un arma blanca y la niña, presuntamente, perdió la vida por asfixia. A raíz de estos acontecimientos, Dionnys Fonseca podría enfrentar cargos de feminicidio y homicidio agravado, mientras la justicia avanza en el esclarecimiento de los hechos y la determinación de su grado de responsabilidad.

Los cuerpos fueron trasladados a la sede de Medicina Legal, donde se llevan a cabo las necropsias correspondientes. Este procedimiento permitirá establecer con exactitud cómo ocurrieron las muertes y servirá como una pieza clave en la investigación penal que continúa abierta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué detuvieron a Dionnys Fonseca en Chipaque, Cundinamarca?

Dionnys Fonseca fue detenido en Chipaque, Cundinamarca, luego de que la Policía identificara comportamientos sospechosos de su vehículo durante un retén en la vía a los Llanos Orientales. La actitud inusual del conductor llevó a los uniformados a inspeccionar el automóvil, donde descubrieron los cuerpos sin vida de una mujer y una menor de edad, según lo informado por el gobernador Jorge Emilio Rey.

¿Qué diligencias adelantará Medicina Legal en este caso en Cundinamarca?

Medicina Legal realizará las necropsias a los cuerpos de la mujer y la niña encontrados en el vehículo. Este procedimiento es esencial para determinar las causas exactas de las muertes, lo cual aportará valiosos elementos para la investigación en curso. La necropsia permitirá definir con precisión si las hipótesis iniciales sobre el uso de arma blanca y asfixia son correctas, facilitando así el proceso judicial.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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