Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El plan del Gobierno Nacional para reanudar la aspersión aérea contra los cultivos de coca en el departamento de Putumayo ha quedado, al menos por ahora, detenido por decisión judicial. De acuerdo con la información compartida, el Juzgado Tercero de Puerto Asís ordenó suspender cualquier tipo de fumigación con el herbicida glufosinato de amonio, como medida preventiva mientras se resuelve una acción de tutela presentada por la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social. Esta organización llevó su preocupación ante la justicia argumentando que la utilización de dicho químico tendría potenciales riesgos sobre la población y el ambiente local.

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La decisión judicial está motivada en la falta de información concreta sobre la manera en que el Gobierno planeaba llevar adelante la aspersión. El juzgado claramente señaló la necesidad de conocer, antes de avalar cualquier avance, detalles como los polígonos seleccionados para la intervención, los municipios que serían involucrados, las condiciones ambientales específicas del área y, especialmente, las comunidades que podrían verse impactadas. De acuerdo con la presentación de la Fundación, la aspersión no solo podría afectar la salud de los habitantes, sino que también existirían efectos negativos sobre fuentes de agua, cultivos de carácter legal, ecosistemas sensibles y la riqueza en biodiversidad que caracteriza al Putumayo.

Un argumento adicional es la posible afectación a los insectos polinizadores, ocurrencia grave en un departamento conocido justamente por su alta riqueza ambiental. Además, el fallo recuerda que en Putumayo habitan comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, las cuales podrían estar entre las más vulnerables a este tipo de intervenciones. Por todo esto, la medida cautelar implica que no será posible adelantar aspersiones mientras el juzgado estudia a fondo los argumentos y reúne la información precisa exigida.

Este escenario temporal no resuelve de manera definitiva la legalidad del plan de fumigación, pero sí retrasa la puesta en marcha del piloto que el Gobierno Nacional había planteado como primer paso para retomar la aplicación aérea de glufosinato de amonio, política que anteriormente se encontraba suspendida. Ahora, todo el proceso queda a la espera de la revisión judicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspendió el uso de glufosinato de amonio en Putumayo?

El uso del herbicida glufosinato de amonio fue suspendido en Putumayo por decisión del Juzgado Tercero de Puerto Asís, que consideró insuficiente la información sobre cómo se desarrollaría la aspersión aérea, cuáles serían sus áreas y quiénes podrían verse afectados. La medida es preventiva mientras se analiza una acción de tutela que señala riesgos para la salud, el ambiente y las comunidades locales.

¿Qué riesgos advirtió la Fundación Tiempo de Cambios sobre la aspersión aérea?

La Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social señaló que la aspersión aérea con glufosinato de amonio podría afectar la salud pública, las fuentes de agua, los cultivos lícitos, los ecosistemas, la biodiversidad y los insectos polinizadores, especialmente considerando la riqueza ambiental de Putumayo y la presencia de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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