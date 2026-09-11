El plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo quedó en pausa por orden de un juez. El Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Puerto Asís ordenó suspender cualquier actividad relacionada con este procedimiento mientras estudia una tutela y recopila información antes de tomar una decisión de fondo.

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La acción judicial fue presentada por la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social contra el Gobierno y varias entidades. La organización expresó preocupación por una posible vulneración de derechos asociados con la salud, el acceso al agua, el ambiente sano, la participación ciudadana y la protección de la biodiversidad.

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El proceso llegó a los tribunales después de que la Policía Nacional confirmara el 10 de septiembre el desarrollo de un plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo. La operación fue planteada como experimental,

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La primera exigencia del juzgado pone contra las cuerdas a varias entidades. Así las cosas, el Consejo Nacional de Estupefacientes, los ministerios de Justicia y Defensa, la Dirección de Antinarcóticos y la Gobernación del Putumayo tienen 24 horas para entregar información sobre los municipios y zonas contempladas, además de la cartografía correspondiente.

El expediente busca ir más allá de las cifras. El Consejo Nacional de Estupefacientes y el Ministerio de Justicia tendrán dos días para aportar estudios técnicos, científicos, sanitarios y ambientales que respaldaron el piloto, junto con información sobre comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas y una eventual consulta previa.

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