Un taxi que transitaba por el barrio Polo Club, en la localidad de Barrios Unidos, en el norte de Bogotá, terminó involucrado en una investigación por presunto tráfico de estupefacientes luego de que las autoridades encontraran un cargamento de droga y varios elementos cuyo uso es materia de investigación.

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El procedimiento se realizó durante labores de vigilancia y control en este sector de la capital. Los uniformados observaron el vehículo de servicio público y decidieron detenerlo para realizar una inspección. Al revisar su interior, encontraron varias cajas que despertaron la atención de los policías.

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Dentro de ellas había 24 paquetes envueltos en vinipel con marihuana, cuyo peso total superó los 26 kilogramos. El cargamento fue incautado y quedó como material probatorio dentro del proceso que ahora busca establecer de dónde provenía la droga y cuál era su destino.

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Pero la inspección del taxi reveló otros elementos. Según las primeras indagaciones, los policías encontraron 25 frascos de medicamentos, entre ellos morfina y ketamina, además de jeringas y otras sustancias. Las autoridades investigan si algunos de estos elementos podrían haber sido utilizados como insumos para la elaboración de drogas sintéticas.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que el cargamento tendría como destino estructuras delincuenciales dedicadas al tráfico y comercialización de drogas en diferentes sectores de Bogotá. También buscan establecer si el taxi era utilizado de manera habitual para transportar este tipo de sustancias o si se trató de un traslado puntual.

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Durante el procedimiento fueron capturadas dos personas que se encontraban dentro del vehículo. Ahora, la Fiscalía y las autoridades competentes deberán determinar el grado de responsabilidad de los detenidos y esclarecer las circunstancias en las que transportaban la marihuana, los medicamentos y los demás elementos. Mientras avanza la judicialización, la Policía Metropolitana de Bogotá continúa con las pesquisas para establecer el origen y destino del cargamento.

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