Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella adelantó una visita por el departamento del Quindío, un mes después del fuerte terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, para anunciar nuevas medidas y recursos destinados a la reconstrucción de la región. Durante su estadía, el mandatario resaltó la relevancia de contar con información precisa sobre los daños y las víctimas, tarea que asignó a los alcaldes y gobernadores locales. De acuerdo con De la Espriella, después de 31 días del desastre, más de la mitad de los municipios afectados no han logrado consolidar ni entregar un censo sobre las consecuencias de la emergencia, lo que dificulta la organización adecuada de la respuesta estatal.

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En sus declaraciones, el presidente subrayó la urgencia de que los municipios remitan los datos correspondientes, insistiendo en que conocer el alcance real de la emergencia es la base para estructurar la reconstrucción. "Para el gobierno nacional es fundamental, sustantivo, determinante conocer qué sucedió en cada municipio para organizar correctamente la recuperación", indicó el jefe de Estado, citado en un acto público en el que entregó ayuda humanitaria. Además, precisó que solo restan cinco días para que 204 municipios de las zonas afectadas en todo el país envíen dicha información, según datos oficiales.

Para avanzar en este propósito, ordenó al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, a la gerente de las Regiones, Valerie Lafaurie, y al gerente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (Ungrd), David Santiago Tamayo, presionar a los alcaldes y obtener cifras claras sobre la emergencia. Advirtió que sin información concreta, la reconstrucción se encuentra en riesgo de quedar mal estructurada. Los recursos para la recuperación se canalizarán a través del Fondo Milagro y tendrán como prioridades la reparación de las vías terciarias, así como los sectores de salud, educación e infraestructura vial, cuya intervención ya se coordina desde el gobierno.

Por otra parte, el presidente propuso revisar la posibilidad de reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los tiquetes aéreos hacia el Eje Cafetero como medida para impulsar el comercio y el turismo de la zona. "Si reducimos el IVA, esto se va a llenar de turistas", afirmó. Así mismo, se determinó apoyar a negocios informales y micronegocios afectados a través de recursos entregados por Impulsa y el Ministerio de Comercio, donde cada beneficiario recibirá hasta cinco millones de pesos.

¿Cuándo se entregará el censo de los municipios afectados por el terremoto en el Quindío?

El presidente Abelardo de la Espriella informó que los municipios de las zonas afectadas por el terremoto tienen un plazo de cinco días para remitir el censo consolidado de daños y víctimas. Este dato es indispensable para que el gobierno nacional estructure adecuadamente la asignación de recursos para la reconstrucción, de acuerdo con declaraciones oficiales.

¿Qué es la Ungrd y cuál es su papel en la emergencia del Quindío?

La Ungrd, sigla de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres, es la entidad responsable de coordinar acciones frente a emergencias y desastres en Colombia. En el caso del terremoto en Quindío, su gerente, David Santiago Tamayo, recibió instrucciones para coordinar con los alcaldes la entrega de información precisa sobre los afectados y los daños, tarea clave para la estructuración de los planes de recuperación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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