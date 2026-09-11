Por: El Espectador

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El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) entregó un nuevo informe sobre los avances en la construcción de la troncal Avenida 68, uno de los proyectos de movilidad más relevantes en la ciudad. De acuerdo con los datos presentados este viernes por el IDU, el paso deprimido del Grupo 3, diseñado exclusivamente para los buses de Transmilenio y que conectará la Avenida Américas con la Avenida 68, ya llegó al 99,93 % de avance. Según el reporte de actividades de la entidad, la estructura de este tramo, que tiene más de 500 metros de largo y ocho metros de ancho, ya fue culminada e instalaron las losas de circulación necesarias. Actualmente, los trabajos se concentran en la instalación de los soportes para el alumbrado público en el interior del deprimido.

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El director del IDU, Orlando Molano, explicó que “el paso deprimido, cuando llegó esta Administración, estaba alrededor del 12 % de avance y ya estamos en el 99 %”. Enfatizó que la instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán es clara: la misión principal es lograr en este año la unión de la Avenida Ciudad de Cali y la Avenida Las Américas con la Avenida 68, y extender la conexión hasta la calle 26, llegando así a la estación de Museo Nacional. Este esfuerzo busca mejorar los tiempos de desplazamiento hacia el centro y el norte de Bogotá.

El Grupo 3, previsto para estar en funcionamiento a finales de este año, abarca un tramo de 1,04 kilómetros e incluye hitos como la estación Colegio Nicolás Esguerra de Transmilenio, ubicada frente a la calle 11 y que ya cuenta con un 99,96 % de avance, con estructura y conexiones terminadas. Ahora se adelantan los trámites de energización definitiva. Adicionalmente, el puente peatonal en la Avenida 68 con calle 9C ya está operativo desde marzo de 2025.

En términos generales, las obras de la troncal Avenida 68 presentan un avance global del 87 %. Este corredor, de más de 17 kilómetros, contará con 21 estaciones de Transmilenio, ocho puentes vehiculares, ocho pasos deprimidos, 11 puentes peatonales, una ciclorruta, más de 320.000 metros cuadrados de espacio público y 166.000 metros cuadrados de zonas verdes. El IDU proyecta habilitar los primeros buses en diciembre de este año y entregar la totalidad del corredor en 2027. Cabe destacar que los grupos 2, 4, 5 y 7 ya sobrepasaron el 90 % de ejecución, mientras que el grupo 1 avanza con el 75,16 % y los grupos 6, 8 y 9 superan el 76 %.

¿Cómo avanzan las obras de la troncal Avenida 68 de Transmilenio en Bogotá?

Según datos del IDU, la troncal Avenida 68 ya completó el 87 % de avance general. Dentro del desarrollo, destacan la culminación de estructuras principales como el paso deprimido del Grupo 3 y el avance de estaciones clave. Algunos grupos de obra ya superan el 90 %, mientras que el cronograma proyecta la habilitación temprana de buses para diciembre de este año y la entrega total para 2027.

¿Cuáles son las características principales de la nueva troncal Avenida 68?

El corredor de la Avenida 68 contará con más de 17 kilómetros de vía, sumando 21 estaciones de Transmilenio, ocho puentes vehiculares, ocho deprimidos, 11 puentes peatonales y una ciclorruta. Además, según el IDU, se construyen más de 320.000 m² de espacio público y 166.000 m² de zonas verdes, lo que la convierte en una transformación significativa para la movilidad y el entorno urbano de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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