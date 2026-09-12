Otro temblor fue registrado durante la madrugada de este sábado 12 de septiembre en Colombia. El evento ocurrió en el municipio de Uribe, Meta, según el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 2,5 y fue clasificado con profundidad superficial. El boletín del SGC ubicó el evento en territorio de Uribe, en el departamento del Meta.

El reporte fue emitido a las 2:25 de la madrugada, por lo que el evento se presentó en las primeras horas del día. Por ahora, el boletín no incluye información sobre daños o afectaciones asociadas con el sismo.

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El SGC mantiene activo su sistema de monitoreo para registrar estos fenómenos y actualizar la información cuando se conocen nuevos datos sobre un evento sísmico.

¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

Las personas que hayan sentido el movimiento pueden reportarlo mediante la plataforma Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano. Estos reportes ciudadanos permiten recopilar información sobre la percepción del sismo en diferentes zonas.

El formulario solicita datos sobre la ubicación y la forma en que fue percibido el movimiento. Esta información complementa los registros obtenidos por la red de monitoreo sísmico del país.

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Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.