Laura Sarabia enfrenta una nueva etapa judicial por el caso relacionado con Marelbys Meza, su exniñera, quien fue sometida a una prueba de polígrafo en 2023 después de que desapareciera dinero de la vivienda de la entonces funcionaria. La Fiscalía tiene prevista una audiencia de imputación para el lunes 14 de septiembre.

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Según dio a conocer Semana este sábado, en los últimos días, la defensa de Sarabia sostuvo una reunión con representantes de la Fiscalía para explorar una posible negociación antes de la diligencia. El planteamiento busca que la exfuncionaria acepte los cargos y pueda acceder a beneficios establecidos por la ley.

La propuesta contemplaría que Sarabia llegue a la audiencia con una aceptación de responsabilidad. En ese escenario, podría obtener una reducción de hasta la mitad de la condena, según el mecanismo previsto para quienes aceptan cargos en esta etapa del proceso.

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De acuerdo con el citado medio, la otra alternativa puesta sobre la mesa sería un principio de oportunidad. Este camino implicaría que Sarabia entregue información a la Fiscalía sobre otras personas que pudieron participar en los hechos relacionados con la persecución a Marelbys Meza. A cambio, también podría recibir beneficios judiciales.

Sin embargo, hasta el momento la exfuncionaria no habría aceptado la negociación. La información que dio a conocer la revista indica que Sarabia llegaría el lunes a las 9:00 de la mañana al complejo judicial de Paloquemao sin un acuerdo y sin reconocer los cargos.

El caso que lleva a Laura Sarabia ante la justicia

La investigación está relacionada con la prueba de polígrafo practicada a Marelbys Meza, quien trabajaba como niñera de Sarabia. La Fiscalía anunció que la imputación se hará por abuso de función pública y constreñimiento ilegal, delitos relacionados con las actuaciones que rodearon el procedimiento y la persecución posterior a la exniñera.

El proceso tuvo varios cambios durante la investigación. Inicialmente, los investigadores habían contemplado delitos de mayor gravedad, entre ellos el empleo ilegal de la fuerza pública y el peculado por uso. Posteriormente, la imputación quedó planteada por delitos considerados de menor gravedad.

La situación judicial de Sarabia también se conecta con el proceso que involucra a integrantes de la Policía. Uno de ellos, el capitán Óscar Leandro Mojica, obtuvo un principio de oportunidad y se comprometió a colaborar con la investigación, según información conocida sobre el expediente.

Ahora la atención está puesta en la audiencia del lunes. Allí se conocerá si Sarabia acepta la propuesta que le planteó la Fiscalía, si opta por otra salida jurídica o si decide enfrentar el proceso sin reconocer los cargos.

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