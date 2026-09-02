El rompecabezas judicial que envuelve a Laura Sarabia, una de las fichas más poderosas del círculo cercano del expresidente Gustavo Petro, terminó de encajar gracias a un testimonio clave que desmoronó la defensa de la exfuncionaria. Tras pasar por múltiples despachos de la Fiscalía y rozar el fantasma de la prescripción, el ente acusador consolidó los elementos probatorios suficientes para llevarla formalmente ante un juez el próximo 14 de septiembre por los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado, según reveló revista Semana.

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La piedra angular de esta imputación es un principio de oportunidad firmado por un oficial de la institución. Se trata del capitán Óscar Leandro Mojica, exjefe de Hurto a Residencias de la Sijín en la Metropolitana de Bogotá, quien decidió colaborar con la justicia tras estar en el ojo del huracán por su visita al apartamento de Sarabia el 29 de enero de 2023, fecha en la que se desató el escándalo por la pérdida de una maleta con dinero, de acuerdo con la citada revista.

De acuerdo con los documentos oficiales revelados por la Fiscalía, el testimonio del capitán Mojica en los futuros juicios orales dejará en evidencia que fue la propia Laura Camila Sarabia quien impartió la instrucción directa para instrumentalizar los bienes y protocolos de seguridad del Estado con fines personales.

El expediente detalla que en aquella tarde la entonces alta funcionaria sostuvo una llamada telefónica con el entonces jefe de su esquema de protección. “En llamada telefónica con el coronel, le dio la instrucción de realizar el cambio del esquema de seguridad y luego la realización del polígrafo a su empleada de servicio (…), para zanjar un presunto hurto de sus pertenencias, pero utilizando bienes del Estado dispuestos para otros fines”, puntualiza el documento del ente acusador, señalando directamente al coronel Carlos Feria, cabeza visible de la seguridad presidencial en ese momento y jefe de la teniente Sandy, según el informe periodístico.

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Con este explosivo testimonio validado por un juez de control de garantías, la Fiscalía sepulta los años de estancamiento del proceso y abre la puerta a un juicio donde se examinará hasta dónde llegó el uso irregular del aparato estatal para someter a Marelbys Meza a la controvertida prueba de polígrafo en los sótanos adyacentes a la Casa de Nariño.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.