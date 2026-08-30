Así como quedó en evidencia en difícil estado de Armando Benedetti actualmente, otra funcionaria del anterior gobierno colombiano está bajo lupa por una complicación que se le avecinaría.

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Laura Sarabia tendría imputación de cargos por parte de la Fiscalía en el controversial caso del polígrafo con quien la niñera Marelbys Meza, según la revista Cambio.

La publicación indicó que fuentes judiciales le revelaron que el ente investigador habría desistido de la exploración que hizo la defensa de la exembajadora como mecanismo de la justicia restaurativa y con la intención de no llegar a juicio para alcanzar un cierre del caso.

Así, los cargos que alistaría la Fiscalía en contra de Sarabia son por los delitos de abuso de función pública, peculado por uso y constreñimiento ilegal, según la versión periodística.

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“La decisión cambia por completo el panorama judicial de Sarabia: de terminar en una condena, dos de esos delitos podrían impedirle acceder a beneficios como la prisión domiciliaria. Es decir, podría terminar en la cárcel”, señaló Cambio en la explosiva revelación.

El giro después de varios meses de llevar a cabo el proceso plantea un escenario delicada para la exfuncionaria, que ha estado bajo el ojo del huracán desde las declaraciones de Meza sobre el caso.

El polémico caso que involucra a Laura Sarabia inició tras la pérdida de una maleta con dinero en su residencia de Bogotá. Ante la sospecha de hurto, la exfuncionaria y su esquema de seguridad sometieron a Marelbys Meza, quien trabajaba como niñera de la familia, a una prueba de polígrafo en las instalaciones de la Casa de Nariño.

La controversia escaló cuando la afectada denunció públicamente que fue trasladada de forma irregular a los sótanos del edificio oficial para someterse al procedimiento bajo presión psicológica. La presunta utilización inadecuada del aparato detector de mentiras y la posterior interceptación ilegal de las líneas telefónicas de Meza activaron de inmediato una indagación penal formal.

En el plano judicial, los agentes encargados determinaron la comisión de irregularidades graves al emplear los protocolos de protección presidencial para atender un asunto estrictamente particular.

Las pesquisas del ente acusador vincularon a varios oficiales pertenecientes a la Jefatura de Protección Presidencial por abuso de autoridad e interceptaciones no autorizadas.

Asimismo, las investigaciones arrojaron la hipótesis de que se impartieron instrucciones directas para concretar la prueba del examen. Distintos uniformados implicados colaboraron activamente con la justicia para esclarecer si la indicación original de realizar el procedimiento provino de la propia exfuncionaria tras reportar el robo.

Por su parte, la defensa técnica de la alta ejecutiva argumenta que el procedimiento obedeció estrictamente a protocolos institucionales de seguridad nacional al integrar el equipo cercano al primer mandatario. Sin embargo, el ente de control sostiene que la evaluación poligráfica practicada a particulares violó derechos fundamentales e incurrió en abusos de poder.

El desarrollo del proceso judicial ha generado múltiples imputaciones contra los policías que participaron directamente en la retención y en las intervenciones de las comunicaciones privadas de la víctima. La investigación penal continúa su curso en las instancias correspondientes para definir las responsabilidades individuales de los exfuncionarios involucrados.

La complejidad del expediente impactó fuertemente el panorama político nacional debido a las posibles conductas punibles derivadas del uso indebido de bienes e infraestructuras del Estado. El juzgamiento busca determinar la legalidad de los métodos aplicados en las áreas gubernamentales de seguridad estratégica.

Las autoridades competentes avanzan en las distintas etapas procesales evaluando pruebas documentales y testimoniales para esclarecer de manera definitiva las responsabilidades penales e institucionales correspondientes al incidente del polígrafo.

Por ahora, queda esperar si esta información con el mencionado cambio se hace oficial, en un tema de interés general.

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