Por: El Espectador

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El clima político colombiano vive una serie de enfrentamientos y fuertes disputas entre sectores de derecha, concentrándose este sábado en una nueva controversia que involucra al partido Salvación Nacional y al Centro Democrático. El detonante fue la publicación de un video por parte del senador Enrique Gómez, representante de Salvación Nacional, en el que reafirmó tanto sus diferencias ideológicas con el expresidente Álvaro Uribe como sus críticas directas hacia los miembros del Centro Democrático, el partido uribista más importante del país.

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En sus declaraciones, citadas por El Espectador, Gómez aseguró: “En el Centro Democrático andan agitados y molestos porque no quieren aceptar la realidad: su propio líder se ha autorreconocido públicamente como un socialdemócrata”. Esa afirmación hace referencia a entrevistas recientes dadas por Uribe, donde expone aspectos de su pensamiento político y las diferencias profundas que existen con otros sectores de derecha. Incluso en una conversación anterior con Eva Rey, Gómez argumentó que, aunque Uribe ha logrado cautivar al electorado de derecha, existen discordancias esenciales en temas como el papel y el tamaño del Estado, la política tributaria y la visión de país. Gómez recalcó: “Esas diferencias son ideológicas y son serias; no son personales”.

La respuesta del Centro Democrático no se hizo esperar. Según información de El Espectador, el partido rechazó los señalamientos de Gómez y expresó que sus conceptos sobre el “crecimiento desaforado del Estado y el manejo de los impuestos desconocen los hechos y los resultados de los gobiernos de Uribe”. A través de un comunicado, la organización defendió los pilares sobre los que se funda su ideología, enfatizando la seguridad, la austeridad estatal, la economía fraterna y la cohesión social. El partido urgió a Gómez a no tergiversar el legado del expresidente, señalando: “Sus comentarios no solo son desafortunados; demuestran una enorme ligereza para criticar a un partido que, evidentemente, desconoce”.

Congresistas como Andrés Forero y Hernán Cadavid respaldaron la posición de su partido y solicitaron a Gómez y a Salvación Nacional centrarse en apoyar el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, en vez de continuar los ataques a Uribe. Aunque De la Espriella y Uribe comparten cercanía personal, las diferencias políticas entre ambos partidos podrían escalar de cara a las elecciones regionales de 2027, lo que presagia un año movido en la arena política colombiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Salvación Nacional y Centro Democrático mantienen enfrentamientos públicos?

Los choques entre Salvación Nacional y el Centro Democrático surgen de diferencias ideológicas profundas, especialmente en torno al rol del Estado y los principios políticos que defienden ambos partidos. Las declaraciones del senador Enrique Gómez enfatizan la distancia que existe respecto al liderazgo y legado del expresidente Álvaro Uribe, situación que el Centro Democrático rechaza y defiende públicamente, como reporta El Espectador.

¿Qué significa ser socialdemócrata según las posturas discutidas en el Congreso?

El término socialdemócrata, mencionado por Enrique Gómez para describir al expresidente Uribe, alude a una posición política que combina el compromiso con la justicia social mediante la intervención estatal sin renunciar a la economía de mercado. En el contexto del Congreso colombiano, esta etiqueta ha sido motivo de disputa, pues implica diferencias marcadas sobre el crecimiento del Estado y la política tributaria, temas centrales de los recientes debates entre la derecha del país.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.