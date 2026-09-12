Por: El Espectador

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Una reciente operación de la Policía de Cundinamarca permitió la incautación de aproximadamente 1,4 toneladas de marihuana que eran transportadas en un camión por el municipio de Sibaté. De acuerdo con información reportada por ciudadanos que transitaban la vía, fue posible alertar a las autoridades sobre la presencia de este vehículo que, además, había presentado fallas mecánicas y se encontraba detenido en un parqueadero local.

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Tras recibir la denuncia, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía se desplazaron hasta el lugar para una inspección detallada. Durante la revisión, los policías hallaron la sustancia ilícita minuciosamente oculta en la carrocería del camión. Se trató de cerca de 1.400 kilogramos de marihuana, organizados en bolsas cubiertas por lonas y vinipel, mecanismo que buscaba evadir los controles de las autoridades y dificultar su detección visual y olfativa.

El avalúo de la droga incautada fue estimado en unos $3.300 millones, una cifra que revela la magnitud del cargamento y el interés económico que representa para quienes están detrás de su distribución. Las autoridades, según el reporte, adelantan investigaciones para identificar a los responsables de este transporte ilegal y determinar cuál sería el destino final del alijo, una vez ingresara a Bogotá. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si se produjeron capturas durante el desarrollo del operativo.

El gobernador de Cundinamarca subrayó el papel clave de la colaboración ciudadana en este procedimiento, ya que la alerta dada por los usuarios de la vía fue indispensable para localizar el camión y evitar que la marihuana llegara hasta la capital del país. Este hecho evidencia la importancia del trabajo conjunto entre la comunidad y las autoridades para combatir el narcotráfico en las carreteras del departamento. La información fue destacada por El Espectador, medio nacional que sigue de cerca la actualidad de la capital y la región cundinamarquesa.

¿Cómo fue la incautación de 1,4 toneladas de marihuana en Sibaté, Cundinamarca?

La incautación se produjo después de que usuarios de la vía informaron a las autoridades sobre un camión que presentaba fallas mecánicas en Sibaté. Tras una inspección realizada por la Policía de Cundinamarca, se encontraron cerca de 1.400 kilogramos de marihuana ocultos en el vehículo, valorados en aproximadamente $3.300 millones.

¿Quiénes estarían detrás del cargamento de marihuana incautado cerca de Bogotá?

Las autoridades están investigando quiénes serían los responsables de este cargamento de marihuana que tenía como destino final la ciudad de Bogotá. Hasta ahora, no se ha informado si hubo personas capturadas durante el operativo, ni se han revelado detalles sobre los posibles implicados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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