Por: El Espectador

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El Distrito llevó a cabo una intervención significativa en el sector de Usaquén, específicamente debajo del puente de la calle 170 con carrera 15, donde había sido instalado un cambuche, es decir, una estructura improvisada que funcionaba como vivienda. De acuerdo con la información entregada por El Espectador, las autoridades encontraron en el lugar una serie de objetos personales como muebles, colchones, utensilios de cocina y ropa. Estos elementos evidenciaban que el sitio se había convertido en un refugio permanente en medio del espacio público de la ciudad.

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Durante el operativo, fue posible identificar la presencia de elementos asociados al consumo de estupefacientes, lo que encendió las alarmas sobre el tipo de actividades que estaban ocurriendo en el interior de este cambuche. En el registro realizado por la Policía, se incautaron dos machetes y un celular, instrumentos que podrían estar relacionados tanto con la seguridad de las personas que habitaban el lugar como con posibles actividades delictivas.

En la jornada de intervención participaron cerca de 40 funcionarios de distintas entidades distritales y locales. Entre los participantes se encontraban representantes de la Secretaría de Seguridad, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Alcaldía Local de Usaquén, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Aguas de Bogotá, el área de Integración Social y la Policía Metropolitana.

Las labores conjuntas de estas entidades permitieron desmontar cuatro estructuras no convencionales y limpiar unos 200 metros cuadrados de espacio público. En el proceso se retiraron aproximadamente seis toneladas de residuos que se habían acumulado debajo del puente. Las autoridades informaron que al momento de la intervención solo permanecía allí un habitante de calle, a quien se le ha ofrecido en repetidas ocasiones servicios sociales como hogares de paso y apoyo psicosocial por parte de Integración Social.

Al concluir la jornada, las autoridades sellaron el acceso al lugar con el propósito de evitar futuras ocupaciones y consolidar la recuperación del espacio. Según la Secretaría de Seguridad, este tipo de intervenciones seguirá realizándose en otros puntos de la ciudad, combinando acciones de limpieza, desmontaje de estructuras y atención social, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en Bogotá.

¿Qué entidades participaron en la intervención del cambuche en Usaquén?

En la intervención del cambuche bajo el puente de la calle 170 con carrera 15, según información de El Espectador, participaron la Secretaría de Seguridad, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Alcaldía Local de Usaquén, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Aguas de Bogotá, el área de Integración Social y la Policía Metropolitana.

¿Qué significa ‘cambuche’ en el contexto de ocupación de espacio público?

‘Cambuche’ se refiere, en este caso, a una estructura improvisada o refugio construido en el espacio público por personas en condición de calle, utilizado como vivienda temporal y hecha con materiales recuperados o de desecho. Este término es comúnmente empleado en Colombia para indicar asentamientos no convencionales levantados sin autorización oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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