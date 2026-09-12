Por: Canal Uno

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Un ataque con drones contra tropas del Ejército Nacional se registró este sábado 12 de septiembre en la vereda Gallego, zona rural del municipio de La Plata, Huila.

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De acuerdo con información entregada por el Ejército, los hechos ocurrieron mientras soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 26 Cacique Pigoanza, perteneciente a la Novena Brigada, adelantaban labores de presencia institucional y seguridad en la zona.

Dos granadas fueron lanzadas desde drones

Según el reporte oficial, desde las aeronaves no tripuladas fueron lanzadas dos granadas contra las tropas.

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La amenaza fue detectada de manera anticipada mediante equipos especializados de tecnología antidron, conocidos como UAS Detector. Esto permitió a los uniformados activar las medidas de protección y reaccionar frente a la situación.

El Ejército aseguró que la acción fue neutralizada y que no se registraron militares ni civiles heridos.



El ataque no estaba dirigido contra el gobernador del Huila

Tras el hecho surgieron versiones que relacionaban el ataque con la caravana del gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera.

Sin embargo, el Ejército aclaró que la comitiva del mandatario no fue atacada.

Según la información oficial, el esquema de seguridad del gobernador había pasado por el sector aproximadamente 15 minutos antes de que se produjera el ataque contra los soldados.

Ejército reforzó la seguridad en la zona

La Novena Brigada señaló que continuará con las operaciones militares y las acciones de control territorial en el departamento.

La institución indicó que mantendrá el despliegue de sus tropas en los 37 municipios del Huila, con el propósito de enfrentar las amenazas de seguridad y proteger a la población civil.

El Ejército también rechazó el uso de drones para realizar ataques contra la Fuerza Pública. Según la institución, este tipo de acciones representa un riesgo tanto para los militares como para las comunidades que habitan en las zonas donde se presentan estos hechos.

#DenunciaEJC | El Ejército Nacional denuncia un ataque con drones contra tropas de la #NovenaBrigada que adelantaban labores de presencia institucional y seguridad en la vereda Gallego, municipio de La Plata, #Huila. El ataque terrorista se produjo contra soldados del Batallón… pic.twitter.com/609RmgZO1T — Quinta División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div5) September 12, 2026

¿Hubo personas heridas en el ataque con drones?

No. De acuerdo con el reporte conocido hasta el momento, ningún soldado ni integrante de la población civil resultó herido durante el ataque ocurrido en la vereda Gallego.

La reacción de los uniformados y la detección anticipada de los drones permitieron activar los protocolos de seguridad y controlar la amenaza.

¿Qué se sabe sobre los responsables?

Hasta el momento, la información confirmada permite establecer que el ataque fue ejecutado mediante drones que lanzaron dos granadas contra las tropas.

🔴 ¡Ataque con drones neutralizado! Soldados de nuestro Ejército lograron neutralizar una acción terrorista mediante el empleo de drones con explosivos, en la vereda Gallego, municipio de La Plata, Huila. La acción no dejó afectaciones a la tropa ni a la población civil. pic.twitter.com/Q8GOhsbWhx — ALEJO El Verseador 🇨🇴 (@El_verseador) September 12, 2026

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