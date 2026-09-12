Por: Portal Bogotá

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El deporte y la fe se unen en uno de los escenarios más representativos de Bogotá: el sendero de Monserrate, ubicado en los cerros orientales de la ciudad. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invita a la ciudadanía a participar en la tradicional subida por este emblemático camino el domingo 13 de septiembre de 2026, en una jornada que combina la actividad física con la espiritualidad. El sendero recibe cada semana a turistas, deportistas y devotos, quienes recorren las estaciones hasta la Basílica del Señor Caído, donde se resguardan imágenes religiosas como el ‘Santo Cristo Caído a los azotes y clavado en la cruz’ y una réplica de la Virgen de Montserrat, idéntica a la que se encuentra en el monasterio de Montserrat de Barcelona, España.



Una de las tradiciones más arraigadas es la de los ‘siete domingos al Señor de Monserrate’, que consiste en subir el cerro durante siete domingos consecutivos, práctica en la que los fieles hacen peticiones relacionadas con la salud, el trabajo o la familia. Además de su significado religioso, el sendero es admirado por la vista panorámica que ofrece de Bogotá: quienes ascienden suelen aprovechar pequeñas pausas para contemplar la ciudad desde la altura y descansar antes de continuar el trayecto.



El IDRD, entidad encargada de la promoción del deporte y la recreación en Bogotá, ha compartido recomendaciones clave para quienes deseen participar en el ascenso. Entre ellas, sugiere no consumir alimentos durante la subida, usar ropa y calzado adecuados, aplicarse bloqueador solar y mantenerse hidratado. Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades y del personal del Instituto para garantizar la seguridad. También se indica que en el sendero no hay servicios de baño porque no existe infraestructura de acueducto ni alcantarillado en el recorrido. Se recomienda ascender únicamente si se es mayor de 14 años, y se advierte a mujeres embarazadas y personas con afecciones cardíacas o respiratorias que eviten el esfuerzo, al igual que quienes tengan movilidad reducida. Además, se solicita no asistir bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas.



El sendero abre en su horario habitual de 5:00 a. m. a 1:00 p. m., excepto los martes, cuando permanece cerrado para mantenimiento. Se recalca la importancia de respetar estos horarios para disfrutar del entorno y evitar inconvenientes.



Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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¿Cuál es la importancia del sendero de Monserrate en Bogotá para el deporte y la religión?

El sendero de Monserrate representa tanto un desafío deportivo como un espacio de peregrinación religiosa para habitantes y visitantes de Bogotá. Según información suministrada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), el recorrido reúne a deportistas atraídos por su exigencia física y a fieles que participan en tradiciones como la de los ‘siete domingos al Señor de Monserrate’. Además, la vista panorámica de la ciudad desde la cima añade valor cultural y turístico.

¿Qué recomendaciones da el IDRD para quienes suben el sendero de Monserrate?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) aconseja no comer durante el ascenso, usar ropa cómoda y calzado apropiado, aplicarse bloqueador solar y mantenerse hidratado. También recomienda que solo personas mayores de 14 años participen y que se abstengan mujeres embarazadas y personas con condiciones de salud como enfermedades cardíacas o respiratorias. Es fundamental seguir las instrucciones del personal y no transitar por caminos no autorizados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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