Por: El Espectador

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Cuatro meses después del asesinato del periodista independiente Mateo Pérez Rueda, la Fiscalía identificó a uno de los presuntos responsables de este crimen que conmocionó a la población de Briceño, en el departamento de Antioquia. Se trata de John Edison Chalá Torrejano, conocido como alias "Víctor Chalá", quien, según las autoridades, ejerce el liderazgo del autodenominado frente 36 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, bajo el mando de alias "Calarcá".

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De acuerdo con la Fiscalía, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos le imputó a Chalá Torrejano cargos por secuestro, tortura, desaparición forzada y homicidio, todos en modalidad agravada. Además, deberá comparecer por delitos relacionados con la fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y sus componentes. Durante la audiencia, según el expediente oficial, alias "Víctor Chalá" rechazó todos los cargos atribuidos.

Mateo Pérez, de solo 25 años, lideraba el medio independiente El Confidente de Yarumal, enfocado en informar sobre el impacto del conflicto armado en los campesinos del norte de Antioquia. Esta región, de acuerdo con información recogida por El Espectador, se ha visto gravemente afectada por el enfrentamiento entre disidencias de las Farc, el grupo armadoClan del Golfo y la fuerza pública, quienes se disputan el control territorial y la vida de los habitantes.

El 5 de mayo de 2026, Mateo Pérez salió en motocicleta a la vereda Palmichal para cubrir los más recientes hechos de violencia y las restricciones impuestas por los grupos armados. La investigación de la Fiscalía sostiene que, mientras reporteaba, fue interceptado por hombres armados que lo llevaron hasta la escuela local, donde alias "Víctor Chalá" lo interrogó, le incautó el celular y, al hallar un chat con un miembro del Ejército, lo acusó de colaborar con la fuerza pública. Según las autoridades, el jefe disidente le disparó para intimidarlo y obtener más información. Ante la negativa del periodista, la Fiscalía asegura que ordenó asesinarlo y ocultar su cuerpo en una fosa improvisada. Días después, una misión humanitaria recuperó el cadáver; no había rastros de sus documentos ni teléfono móvil.

El miedo se agudizó en Briceño tras estos hechos. Según testimonios recogidos por El Espectador, la población, tanto urbana como rural, denuncia que los grupos ilegales imponen reglas arbitrarias y que cualquier comunicación con un bando representa un peligro inmediato. Max Yuri Gil, experto en conflicto armado, indicó en ese momento que las comunidades viven bajo una especie de "Estado paralelo", donde los grupos armados deciden las normas de convivencia.

La judicialización de alias "Víctor Chalá" marca el inicio formal del proceso para esclarecer el asesinato de Mateo Pérez. El cabecilla disidente había sido capturado el 13 de junio de 2026 en Flandes (Tolima), por otros delitos, pero solo el 11 de septiembre se le vinculó oficialmente al caso del periodista.

¿Quién era Mateo Pérez y cómo fue su trabajo periodístico en el norte de Antioquia?

Mateo Pérez era un periodista independiente de 25 años, director del medio El Confidente de Yarumal. Desde este espacio, se dedicó a visibilizar las consecuencias del conflicto armado en comunidades rurales, especialmente en zonas afectadas por la disputa territorial entre grupos ilegales y la fuerza pública.

¿Cómo afecta la presencia de grupos armados a las comunidades de Briceño según lo reportado?

Según recuentos de El Espectador, la presencia de grupos armados en Briceño ha generado un ambiente de temor, imponiendo restricciones a la movilidad y normas arbitrarias. Esto ha hecho que cualquier interacción o sospecha de comunicación con un bando convierta a los habitantes en potenciales objetivos de violencia, como lo destacó el experto Max Yuri Gil.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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