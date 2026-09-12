Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció públicamente que ha donado la totalidad de su primer salario como jefe de Estado, cumpliendo así una de las promesas que marcó su campaña presidencial. Según sus palabras y lo reportado por El Espectador, este acto de donar su salario no será aislado: su compromiso consiste en entregar cada mes, durante los cuatro años de su gobierno, el salario que le corresponde como presidente, enfocando esta ayuda en diferentes regiones del país.

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La primera región donde se materializó esta promesa presidencial fue Quimbaya, en el departamento del Quindío. Allí, el presidente decidió entregar personalmente su salario a dos hogares geriátricos, identificados como Santo Domingo Savio y Consentidos de Jesús. En su visita expresó, según la citada fuente, la relevancia de proteger a los adultos mayores y sostuvo que "un país que se olvida de sus abuelos es un país que no tiene futuro". Con estas palabras, subrayó su intención de trabajar de la mano de la Primera Dama y todo su Gobierno para apoyar a este sector de la población, garantizando que "jamás los va a desamparar".

Este gesto social se da mientras el presidente De la Espriella recorría nuevas zonas afectadas por el terremoto que sacudió algunas partes del país el pasado 10 de agosto, hecho que coincidió con sus primeros días al frente del Gobierno, apenas tres días después de asumir el cargo. Durante sus desplazamientos, el mandatario ha reiterado que la entrega de su salario no solo es un acto simbólico sino una promesa "sagrada" que hizo en campaña y que tiene la voluntad de cumplir cabalmente. De acuerdo con sus recientes declaraciones, él mismo entregará el dinero personalmente cada mes, eligiendo causas sociales o benéficas en diferentes regiones para contribuir a transformar vidas.

El compromiso reiterado del presidente De la Espriella ha generado interés público y expectativas en cuanto a la continuidad y impacto de estas donaciones, especialmente en comunidades vulnerables. De igual forma, ha sido cubierto por medios nacionales reconocidos como El Espectador, que han acompañado el seguimiento de sus promesas y acciones iniciales como presidente.

¿Por qué Abelardo de la Espriella dona su salario presidencial cada mes?

Según declaraciones directas del presidente Abelardo de la Espriella y de acuerdo con información proporcionada por El Espectador, la decisión de donar su salario cada mes responde a una promesa de campaña que él calificó como “sagrada”. Busca, mediante esta acción, apoyar causas sociales regionales y recordar la importancia de la solidaridad estatal, especialmente con los adultos mayores y comunidades afectadas, como en el caso de Quimbaya.

¿Cómo y dónde Abelardo de la Espriella realiza las entregas de su salario presidencial?

De acuerdo con El Espectador, Abelardo de la Espriella ha iniciado la entrega de su salario presidencial en hogares geriátricos del municipio de Quimbaya, Quindío. El presidente aseguró que tendrá una rutina mensual, desplazándose a diferentes regiones de Colombia para entregar personalmente su salario a iniciativas o instituciones con impacto social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.