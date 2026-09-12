Fredy Castillo Carrillo, conocido con los alias de ‘Pinocho’, ‘Mentiroso’ o ‘Ganadero’, volvió a quedar en el centro de la actualidad nacional después de la muerte de alias ‘Bendito menor’, uno de los principales cabecillas urbanos de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

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(Vea también: “Aquí no hay negociaciones”: De la Espriella responde firme a jefe de ‘Bendito menor’)

El nombre de ‘Pinocho’ no es nuevo para las autoridades colombianas. Su historia incluye vínculos investigados con estructuras criminales de la Sierra Nevada de Santa Marta, una captura en España, su regreso a Colombia para responder ante la justicia y posteriores decisiones judiciales que terminaron con él nuevamente fuera del alcance de las autoridades.

Actualmente permanece prófugo y su nombre aparece nuevamente relacionado con las ACSN, estructura también conocida anteriormente como ‘Los Pachencas’.

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Pero la historia de Castillo Carrillo también tiene un capítulo particular: durante el gobierno de Gustavo Petro fue designado como representante de las ACSN en una mesa de diálogo con el Gobierno.

¿Quién es ‘Pinocho’ y qué relación tenía con ‘Bendito menor’?

Fredy Castillo Carrillo es señalado por las autoridades y por investigaciones judiciales como uno de los principales responsables de la estructura criminal que opera en zonas de Magdalena y La Guajira.

Las investigaciones lo han señalado como jefe y financiador de las ACSN, organización a la que se le atribuyen actividades como narcotráfico, homicidios, extorsiones y tráfico de armas. Estas son acusaciones de las autoridades y no una condena definitiva por todos esos hechos.

Su nombre también aparece relacionado con alias ‘Bendito menor’, Naín Andrés Pérez Toncel, quien fue abatido durante un operativo en Riohacha, La Guajira.

Según información de autoridades citada por medios, ‘Bendito menor’ habría comenzado dentro de la organización como integrante del componente de seguridad de ‘Pinocho’ antes de asumir mayor poder dentro de las ACSN.

El propio Castillo ofreció a Semana una versión sobre su relación con ‘Bendito menor’ durante una entrevista concedida desde la clandestinidad.

‘Pinocho’ aseguró que el fallecido integrante de las ACSN era “difícil de controlar”, que tomaba decisiones por cuenta propia y que varios integrantes de la organización intentaron citarlo a reuniones sin conseguir que asistiera.

También dijo que se había distanciado de él precisamente por esa situación y negó que la organización hubiera colaborado con las autoridades para localizarlo.

El vínculo entre ambos, por tanto, aparece descrito de maneras diferentes dependiendo de la fuente: mientras investigaciones y autoridades ubican a ‘Bendito Menor’ dentro de la estructura liderada por Castillo, ‘Pinocho’ habló de una relación complicada y de un integrante que terminó tomando decisiones por su cuenta.

‘Pinocho’ fue capturado en España y regresó a Colombia

La trayectoria de Fredy Castillo también está marcada por una investigación judicial por el asesinato del líder ambientalista Alejandro Llinás Suárez, ocurrido en 2020 en una zona rural de Santa Marta.

En enero de 2022, Castillo fue capturado en Brunete, España, durante una operación coordinada entre autoridades de ese país y Colombia. Para entonces era señalado como uno de los principales cabecillas de ‘Los Pachencas’. La propia Policía colombiana registró su captura como la de Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’ o ‘El Ganadero’.

Castillo permaneció detenido en España mientras avanzaba el proceso para su regreso a Colombia. Finalmente, en abril de 2023 fue trasladado al país para comparecer ante la justicia y responder por las investigaciones en su contra.

En Colombia fue enviado a prisión preventiva por el proceso relacionado con el homicidio de Llinás Suárez. La Fiscalía lo señaló como presunto máximo líder y financiador de ‘Los Pachencas’, mientras que Castillo ha sostenido su inocencia frente a las acusaciones.

El proceso tuvo posteriormente varios giros judiciales.

En junio de 2023, un juez había revocado la medida de aseguramiento que pesaba sobre Castillo. Sin embargo, semanas después otra decisión judicial dejó nuevamente sin efecto esa determinación y ordenó su captura.

Desde entonces, su paradero volvió a convertirse en un asunto de interés para las autoridades. En medio de esa situación, Castillo también ha acudido a acciones judiciales y ha sostenido que es un informante de las autoridades, además de reclamar condiciones de protección.

‘Pinocho’ fue vocero de las ACSN durante el gobierno Petro

Uno de los capítulos más particulares de la historia de Fredy Castillo ocurrió durante el gobierno de Gustavo Petro. En 2025, Castillo fue designado como representante de las ACSN en una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional, según la información publicada sobre la resolución que lo reconoció como vocero de esa estructura.

El nombramiento resulta llamativo por su situación judicial y por los señalamientos que ya pesaban sobre él.

El propio ‘Pinocho’ ha defendido públicamente su disposición a someterse a la justicia, aunque ha pedido que existan garantías jurídicas y que se conozcan previamente las condiciones que tendría que enfrentar.

En la entrevista concedida a Salud Hernández, Castillo incluso aseguró que estaría dispuesto a entregarse a Colombia y resolver también el proceso que tiene pendiente en Estados Unidos, pero insistió en que quería conocer las condiciones jurídicas de una eventual entrega.

También afirmó que estaría dispuesto a cumplir una pena de cinco años, aunque esa posibilidad dependería de las condiciones que estableciera la ley y de los procesos judiciales correspondientes.

Su posición contrasta con la situación actual: el Gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó ubicarlo, mientras que Castillo continúa fuera del alcance de las autoridades.

La muerte de ‘Bendito Menor’ volvió a poner su nombre en el radar. A eso se sumó la entrevista desde la clandestinidad, en la que habló de las ACSN, de su relación con el fallecido cabecilla y de sus condiciones para una eventual entrega.

Por eso, ‘Pinocho’ pasó nuevamente de ser un nombre conocido en expedientes judiciales y procesos contra estructuras criminales a convertirse en uno de los personajes centrales de la actualidad de las ACSN.

Su historia reúne una captura internacional, procesos judiciales, señalamientos por su presunto papel dentro de una organización criminal, una participación como vocero en una mesa de diálogo y una condición actual de prófugo.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.