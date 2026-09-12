Una cita que habría sido coordinada a través de WhatsApp terminó en el asesinato de un joven de 18 años en Barrancabermeja, Santander. La víctima fue identificada como Marlon Andrés Giraldo Forero, quien recibió varios impactos de arma de fuego durante la noche del jueves 10 de septiembre.

Sigue a PULZO en Discover

El hecho se registró aproximadamente a las 9:30 de la noche, en inmediaciones de la calle 48B con carrera 50, específicamente en la plazoleta del barrio Villarelys 3, cerca de la cancha de La Independencia, en la comuna 7.

(Lea también: Macabro hallazgo en Bogotá: hombre sin vida apareció dentro de bolsas en plena calle)

De acuerdo con la información preliminar recopilada por las autoridades, Marlon habría acudido al sector luego de recibir una invitación para encontrarse con una persona que conocía.

Lee También

La investigación apunta a que el contacto se habría realizado mediante WhatsApp y que, al llegar al punto acordado, el joven se habría encontrado con un hombre diferente a quien inicialmente lo contactó. Según la versión conocida por las autoridades, este segundo sujeto, cuyo alias ya estaría identificado dentro de las pesquisas, habría sacado un arma de fuego y disparado contra Marlon.

El atacante habría escapado posteriormente del lugar en una motocicleta. Por ahora, las autoridades buscan establecer quién estuvo detrás de la convocatoria y si esta habría sido utilizada como una estrategia para llevar a la víctima hasta el sitio del crimen.

Los disparos alertaron a habitantes y personas que se encontraban en los alrededores de la plazoleta. Marlon quedó gravemente herido, principalmente por impactos recibidos en el tórax. Personas que estaban cerca acudieron para auxiliarlo y posteriormente fue trasladado de urgencia hasta la Clínica Magdalena.

Sin embargo, pese a la atención médica, el joven falleció debido a la gravedad de las heridas. De manera preliminar, se estableció que Marlon residía en el barrio El Diamante, en Barrancabermeja.

Uno de los principales objetivos de la investigación es establecer qué motivó el asesinato y quién ordenó el ataque. Dentro de las primeras informaciones recopiladas aparece una versión entregada por un familiar, según la cual el joven habría tenido una presunta relación con actividades delictivas vinculadas al tráfico de estupefacientes y armas de fuego. No obstante, esta información hace parte de las hipótesis iniciales y deberá ser verificada por las autoridades.

(Vea también: Le imputaron cargos a alias ‘Víctor Chalá’ por el escabroso crimen de periodista Mateo Pérez)

Los investigadores también trabajan para determinar la identidad del responsable material del ataque y establecer si hubo otras personas involucradas en la planeación del crimen.

Por ahora, el caso permanece en investigación y las autoridades avanzan en la recopilación de elementos que permitan esclarecer cómo fue organizado el encuentro que terminó con la muerte del joven.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)