Un nuevo movimiento sísmico fue registrado durante la mañana de este sábado 12 de septiembre en Colombia, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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(Vea también: Fuerte temblor hoy sábado 12 de septiembre en el Chocó: varios municipios lo sintieron)

Según el boletín actualizado de la entidad, el evento tuvo una magnitud de 3,9 y se presentó a las 10:05 de la mañana, hora local.

El epicentro fue ubicado en Istmina, Chocó, uno de los municipios donde se han registrado varios movimientos sísmicos durante los últimos días. De hecho, allí tembló esta madrugada.

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La entidad invitó a las personas que hayan sentido el movimiento a reportarlo a través de su plataforma de Sismos Sentidos, herramienta que permite recopilar información sobre la percepción de los eventos sísmicos en distintas regiones del país.

Sismo de magnitud 3,9 tuvo profundidad de 43 kilómetros

El SGC también informó que el temblor tuvo una profundidad de 43 kilómetros, por lo que se trató de un evento que pudo ser percibido en diferentes zonas alejadas del punto donde se originó.

De hecho, el SGC ha informado de diferentes eventos con epicentro en esa zona, algunos de los cuales han sido percibidos en municipios del Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

Es importante diferenciar entre la magnitud de un sismo y la forma en que las personas lo perciben. La sensación puede variar dependiendo de factores como la distancia respecto del epicentro, la profundidad del movimiento y las características del terreno.

Por eso, aunque algunos ciudadanos calificaron el movimiento como fuerte, esa expresión corresponde a su percepción y no constituye una medición oficial de la intensidad del temblor.

El SGC mantiene el monitoreo de la actividad sísmica y permite que la población registre si sintió un determinado movimiento, información que posteriormente puede contribuir al análisis del evento.

¿En qué lugares reportaron que se sintió el temblor?

Poco después de la publicación del boletín del SGC, comenzaron a aparecer comentarios de ciudadanos que aseguraron haber percibido el movimiento en diferentes municipios.

Uno de los reportes llegó desde Sevilla, Valle del Cauca, donde una persona escribió que el temblor “se sintió fuerte”.

También hubo una reacción desde Bitaco, corregimiento de La Cumbre, Valle del Cauca, donde otro usuario manifestó: “Estamos en Bitaco y se sintió fuerte”.

Otro ciudadano aseguró que los movimientos sísmicos se han sentido en el norte del Valle del Cauca y mencionó específicamente a La Unión.

En el departamento del Quindío, una persona reportó haber sentido el temblor en Montenegro.

Entre las reacciones también apareció un comentario que reflejó la preocupación de algunos ciudadanos por la actividad sísmica: “Ahora sí estoy preocupado”.

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