Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

En la mañana del sábado 12 de agosto, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de magnitud 4,6, cuyo epicentro fue Istmina, en el departamento de Chocó. Este movimiento telúrico se localizó exactamente a 4,46 grados de latitud y -76,72 de longitud, a una profundidad de 43 kilómetros. El temblor se presentó a las 6:16 a.m., a 23 kilómetros del municipio de Sipí, 53 kilómetros de Trujillo y 54 de El Dovio, en el Valle del Cauca. El SGC recibió más de 1.200 reportes de habitantes de 171 localidades, quienes manifestaron haber sentido el sismo con diferentes intensidades.

Sigue a PULZO en Discover

Posteriormente, la entidad detectó varias réplicas en la misma zona: la primera fue a las 6:31 a.m. con magnitud 2,4; luego, a las 7:15 a.m. y a las 7:45 a.m., ambas de 2,8, y una cuarta a las 9:31 a.m. con 2,6 de magnitud. Además, en el Chocó, específicamente en Medio San Juan (Andagoya), se registró otro evento de magnitud 2,7. El reporte también suma movimientos sísmicos en otras regiones: en Antioquia, en Vigia del Fuerte (2,0) y Murindó (3,3), y en Otanche, Boyacá, con magnitud 2,0.

Estos nuevos temblores se presentan poco más de un mes después del fuerte terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia con epicentro en San José del Palmar, dejando secuelas de las que el país aún se recupera. Sin embargo, según El Espectador, no existe un vínculo directo entre estos episodios, ya que los sismos no pueden preverse y sus causas obedecen a mecanismos geológicos complejos. Incluso la ciencia, aunque ha mejorado en la detección de zonas de riesgo, aún no ha desarrollado métodos para predecir fecha, lugar y magnitud exactos de un temblor.

De acuerdo con el SGC, tras el terremoto de 7,4 ocurrido el 10 de agosto en Chocó, se han registrado más de 300 réplicas, la mayoría a profundidades superiores a 70 kilómetros. Según Luisa Castillo, sismóloga del SGC, entrevistada por este diario, estas réplicas seguirán presentándose, aunque de menor magnitud y frecuencia, mientras el área epicentral se estabiliza.

¿Por qué hay tantos sismos en Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano?

El SGC señala que Colombia es sísmicamente activa por la interacción de diversas placas tectónicas: Nazca, Sudamérica y Caribe. Estos movimientos provocan constante sismicidad, principalmente en la zona del Pacífico y en áreas como el denominado ‘Nido Sísmico de Bucaramanga’, donde ocurre hasta el 60% de los sismos del país.

¿Qué significa el término “Nido Sísmico de Bucaramanga”?

De acuerdo con el SGC, el ‘Nido Sísmico de Bucaramanga’ es una región cerca a Los Santos, en la que se registra una concentración excepcional de actividad sísmica de modo casi continuo. Solo existen tres áreas similares en el mundo, lo que lo convierte en un fenómeno geológico singular en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.