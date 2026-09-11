Un video de Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, conocido como alias ‘Negro Ober’, volvió a hacerse viral en redes sociales y provocó confusión sobre un supuesto traslado ocurrido recientemente. Sin embargo, las imágenes corresponden a un procedimiento de marzo de 2023 y no a una operación de septiembre de 2026.

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La grabación muestra al señalado cabecilla de Los Costeños esposado de pies y manos mientras es llevado bajo custodia a un establecimiento penitenciario de máxima seguridad. Durante el recorrido, Martínez aparece reclamando e insultando y también pregunta por la posibilidad de contar con un televisor.

El registro corresponde al 28 de marzo de 2023, cuando el hombre llegó a la cárcel de máxima seguridad de La Dorada, Caldas. Por eso, aunque el video volvió a circular este 11 de septiembre, las imágenes no muestran un traslado ocurrido en las últimas horas.

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La confusión apareció en medio de un nuevo momento judicial para el procesado. La Fiscalía lo judicializó junto con otros presuntos integrantes de la estructura criminal, dentro de una investigación por extorsiones a comerciantes, tenderos, vendedores informales y habitantes de municipios del Atlántico.

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Investigación apunta a extorsiones coordinadas desde prisión

Según la Fiscalía, el problema no habría terminado con la reclusión de Martínez Gutiérrez. La investigación sostiene que, durante su permanencia en centros penitenciarios entre 2025 y 2026, habría continuado coordinando exigencias económicas mediante comunicaciones con personas vinculadas a la organización.

Uno de los casos expuestos durante la audiencia ocurrió en Soledad y Galapa. Un comerciante habría sido retenido y posteriormente obligado a participar en una videollamada con el ‘Negro Ober’, quien presuntamente se encontraba dentro de una celda.

En esa comunicación, según la Fiscalía, le habrían exigido 10 millones de pesos a cambio de devolverle su vehículo y permitirle continuar con su actividad comercial. Días después, la víctima habría vuelto a ser contactada y enfrentó una nueva exigencia económica de 13 millones de pesos.

La hipótesis de los investigadores apunta a una estructura con diferentes funciones. Mientras algunos de los señalados presuntamente facilitaban las comunicaciones, otros se encargaban de intimidar a las víctimas o recibir el dinero producto de los cobros.

Por estos hechos, Martínez Gutiérrez fue vinculado a una investigación en la que también aparecen otros presuntos integrantes de Los Costeños. La Fiscalía les atribuyó distintos delitos, entre ellos concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo y extorsión agravada, según la responsabilidad individual señalada durante la audiencia.

¿Qué haría el Gobierno de De la Espriella con el ‘Negro Ober’?

El Gobierno de Abelardo de la Espriella contempla incluir al ‘Negro Ober’ entre los internos de alta peligrosidad que serían sometidos a un esquema especial de reclusión. La medida hace parte de una estrategia para limitar las comunicaciones de los principales cabecillas de organizaciones criminales con personas que permanecen en libertad.

Entre las opciones planteadas aparece un ‘buque cárcel’ de la Armada Nacional, destinado a recibir a algunos de los presos considerados de mayor riesgo. La propuesta busca aislarlos de sus redes externas y dificultar que puedan impartir instrucciones a estructuras delincuenciales desde los centros penitenciarios.

El ‘Negro Ober’ aparece en la lista junto con Digno Palomino, señalado cabecilla de ‘Los Pepes’. Ambos son considerados por las autoridades como internos con capacidad de mantener influencia sobre organizaciones criminales pese a encontrarse privados de la libertad.

La propuesta cobra especial relevancia en el caso de Martínez Gutiérrez por las recientes investigaciones que apuntan a que habría continuado coordinando extorsiones desde prisión mediante comunicaciones con integrantes de su estructura. Por eso, el Gobierno busca que el lugar de reclusión no se convierta en un punto desde el cual los cabecillas puedan mantener contacto con sus organizaciones.

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