El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que fueron capturadas las siete personas señaladas de participar en el asesinato del subintendente de la Sijín Edilberto Pinilla Cárdenas, ocurrido el pasado 27 de agosto en la localidad de Ciudad Bolívar.

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A través de su cuenta de X, antes Twitter, el mandatario informó que cinco de los detenidos fueron enviados a la cárcel, mientras que las otras dos personas, mujeres que tendrían la condición de madres cabeza de familia, recibieron medida de detención domiciliaria.

Según el alcalde, los siete capturados pertenecerían a la banda criminal ‘Los de la Loma’, estructura a la que las autoridades atribuyen el ataque contra el uniformado.

Capturados y a la cárcel los responsables del asesinato de un policía en Ciudad Bolivar el pasado 27 de agosto. El subintendente Pinilla fue asesinado cuando cumplía funciones de investigación de un triple homicidio en Ciudad Bolívar. Gracias al trabajo articulado entre la… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 12, 2026

Así ocurrió el asesinato de Edilberto Pinilla

El crimen ocurrió cuando Pinilla participaba en labores de investigación para ubicar a los responsables de un triple homicidio ocurrido horas antes en Ciudad Bolívar.

El uniformado, adscrito a la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, fue identificado como Edilberto Pinilla Cárdenas, de 39 años. Durante el procedimiento se presentó un intercambio de disparos con los presuntos responsables del triple homicidio y el policía recibió un impacto de bala.

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Pinilla fue trasladado al Hospital de Meissen, pero murió debido a la gravedad de las heridas. Para ese momento llevaba cerca de 19 años en la Policía Nacional y había desarrollado buena parte de su trayectoria en labores de investigación criminal.

Tras el asesinato, la Policía desplegó un operativo para ubicar a los responsables y capturó inicialmente a tres personas, a quienes les fueron incautadas tres armas de fuego. En ese momento, las autoridades señalaron que los detenidos serían posibles responsables del homicidio del integrante de la Sijín.

La investigación continuó durante las siguientes semanas hasta identificar a otros presuntos integrantes de la estructura criminal relacionada con el crimen.

Cinco capturados fueron enviados a la cárcel

De acuerdo con la información entregada por Galán, el proceso judicial permitió que los siete señalados quedaran a disposición de las autoridades y que un juez definiera las medidas correspondientes.

Cinco de ellos fueron enviados a un establecimiento carcelario, mientras que las otras dos personas recibieron detención domiciliaria debido a su condición de mujeres cabeza de familia.

Noticias RCN también reportó que cinco personas quedaron con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por su presunta participación en el caso, mientras que dos mujeres vinculadas al proceso recibieron una medida diferente.

El alcalde destacó el resultado de la investigación y aseguró que las instituciones de seguridad y justicia de Bogotá continuarán trabajando contra las estructuras criminales que operan en la ciudad.

El caso comenzó con una tragedia para la Policía: Pinilla murió mientras cumplía con sus funciones y buscaba esclarecer un triple homicidio. Ahora, con las siete capturas y las decisiones judiciales sobre los procesados, la investigación avanza hacia la etapa en la que se deberá establecer su responsabilidad penal por el asesinato del uniformado.

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