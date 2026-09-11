La historia de Valentino, un bebé de un año que permanece bajo atención médica en Bucaramanga, tuvo un nuevo capítulo este 11 de septiembre, luego de que Nueva EPS respondiera al llamado de la familia, que permanece a la espera de decisiones sobre el tratamiento que necesita el menor.

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Los familiares han expresado su preocupación porque Valentino requiere atención especializada debido a la complejidad de su estado. Entre las alternativas que se han mencionado está la terapia ECMO, un procedimiento que puede apoyar temporalmente la función de los pulmones mientras estos se recuperan.

Marjorie Hernández Álvarez, familiar del pequeño, explicó que los médicos les hablaron de la ECMO como una especie de sistema que filtra la sangre y permite que los pulmones tengan un descanso frente al compromiso respiratorio.

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“Ayuden a Valentino”: claman por traslado para niño de Nueva EPS con grave problema pulmonar; necesitaría terapia ECMO @AnaVesga_G @ABDELAESPRIELLA Detalles >> https://t.co/WiM3tueKB7 pic.twitter.com/zSpYxkf6Sz — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 11, 2026

La familia lleva semanas esperando un medicamento para Valentino y que tuvo que acudir a una tutela. Aunque el fallo resultó favorable para sus integrantes, aseguran que todavía estaban pendientes de la autorización por parte de Nueva EPS para que la clínica pudiera entregar el medicamento.

Frente a la situación, Nueva EPS aseguró que hace seguimiento al menor desde su ingreso a la Clínica Foscal, el pasado 10 de agosto. La entidad explicó que, debido a la complejidad del caso, ha adelantado gestiones con instituciones especializadas en diferentes lugares del país.

Como parte de esas gestiones se coordinó la recepción de Valentino en la Fundación Cardiovascular de Colombia, donde será valorado por equipos especializados. La intención es determinar cuáles son las alternativas médicas más adecuadas según su condición.

Sobre la ECMO, Nueva EPS afirmó haber dispuesto recursos y adelantado gestiones para evaluar el acceso del bebé a esta terapia. Sin embargo, la entidad aclaró que todavía no está definido si podrá recibirla, pues la decisión dependerá de la valoración y pertinencia médica.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.