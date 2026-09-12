Por: Portal Bogotá

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Este domingo 13 de septiembre de 2026, Bogotá se prepara para abrir nuevamente uno de sus espacios más emblemáticos y colectivos: la Ciclovía, una iniciativa impulsada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). De acuerdo con el IDRD, la jornada comenzará a las 7:00 a. m. y concluye a las 2:00 p. m., permitiendo que habitantes y visitantes disfruten de más de 141 kilómetros de vías adaptadas exclusivamente para el deporte y la recreación al aire libre. Este circuito, considerado el parque lineal más grande de la ciudad, es una oportunidad para promover la movilidad sostenible y la apropiación cívica del espacio público.

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Este espacio gratuito es aprovechado cada semana por familias y deportistas, quienes encuentran actividades de promoción de la salud física y mental, como recreación, clases en los puntos "Bogotá en Forma", y la Escuela de la Bicicleta, donde los usuarios pueden aprender a montar. Además, durante la jornada, se contará con la presencia de servidores sociales estudiantes, quienes estarán brindando orientación y acompañamiento a quienes transiten por los corredores de la Ciclovía, según información oficial del IDRD.

Debido a las obras en el corredor de la carrera Séptima, la Alcaldía ha informado que diversas rutas del sistema TransMilenio y su servicio dual K86 tendrán desvíos durante el horario de la Ciclovía. Las rutas afectadas modificarán su recorrido, tomando alternas como la carrera 15, calle 102, carrera 8A y calles 94, 106 y diagonal 92 según cada trayecto. Esto busca garantizar la movilidad de los usuarios y la seguridad de los peatones y ciclistas.

El evento también será escenario de actividades organizadas por entidades destacadas como la Secretaría Distrital de Salud, que ubicará puntos “Cuídate y sé feliz” para consultas de salud rápida; el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS), que hará jornadas para vincular donantes potenciales; y Médicos sin Fronteras, con información sobre sus campañas humanitarias. Además, habrá actividades alternativas como Pickleball y Panna Street, así como campañas de bienestar animal coordinadas por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

El IDRD enfatizó la importancia de la seguridad y recordó a los asistentes que el personal nunca solicita pertenencias personales ni invita a desplazamientos fuera de la Ciclovía. Se recomienda verificar la identidad del personal antes de aceptar cualquier servicio o información, para evitar engaños.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué rutas de TransMilenio tendrán desvíos por la Ciclovía de Bogotá el 13 de septiembre?

Durante la jornada de Ciclovía, varias rutas del sistema TransMilenio, incluyendo la dual K86 y trayectorias como BH907, HB608, T13, CA103, T21, entre otras, modificarán su recorrido en la zona de la carrera Séptima debido a los cierres por obras viales, usando calles alternas como la calle 102, carrera 8A y diagonal 92.

¿Qué actividades y servicios gratuitos ofrece la Ciclovía de Bogotá este domingo?

La Ciclovía brindará clases de deporte, recreación, consultas rápidas de salud, campañas de bienestar animal, y aprendizaje en la Escuela de la Bicicleta, entre otras, facilitando el acceso gratuito a la comunidad en diferentes puntos del circuito de 141 kilómetros en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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