Por: Portal Bogotá

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Para quienes viven o planean desplazarse este sábado 12 de septiembre en Bogotá, el pronóstico del clima presentado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) es clave para organizar la jornada y evitar complicaciones derivadas de la variabilidad meteorológica. El informe del IDIGER detalla que en la madrugada la ciudad tendrá cielo parcialmente nublado, con predominio de condiciones secas y una temperatura mínima estimada de 10° C.

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Al avanzar la mañana, sobre Bogotá se mantendrán las condiciones secas, aunque el cielo oscilará entre parcialmente nublado y mayormente cubierto. De acuerdo con el reporte, la temperatura durante esta franja horaria continuará cerca de los 10° C. Será recién en las horas de la tarde cuando persistan las condiciones secas en la mayoría de sectores de la capital; no obstante, las localidades de Usme y Sumapaz podrían registrar lloviznas o lluvias ligeras, así que los residentes de esas zonas deben estar atentos a posibles variaciones repentinas. En ese momento, la temperatura máxima prevista rondará los 20° C.

Para la noche, el IDIGER señala que persistirán las condiciones de tiempo seco en casi toda la ciudad y el cielo se mantendrá parcialmente nublado. Este pronóstico concuerda con los reportes periódicos del Sistema Alerta Bogotá (SAB), plataforma que permite tanto a residentes como visitantes consultar en tiempo real la evolución del clima, permitiéndoles anticiparse a la lluvia y planear mejor sus actividades diarias.

El informe también recuerda el papel fundamental de herramientas digitales como Mapas Bogotá, que ofrece la opción de revisar la información sobre lluvias en tiempo real desde cualquier dispositivo. Se recomienda ingresar al portal oficial, seleccionar la categoría de “lluvias” en la sección de otros mapas, digitar la dirección de interés y de inmediato verificar las condiciones en el área consultada.

En síntesis, el sábado 12 de septiembre promete en Bogotá un ambiente mayormente seco con ligeras variaciones en el sur, especialmente en Usme y Sumapaz. La información es verificada y se puede consultar en tiempo real a través de fuentes oficiales como el IDIGER y el SAB, facilitando la toma de decisiones cotidianas y la programación de actividades al aire libre.

¿Cómo consultar el pronóstico del clima en Bogotá usando el Sistema Alerta Bogotá?

Para mantenerse actualizado sobre el estado del tiempo en la ciudad, es posible acceder al Sistema Alerta Bogotá (SAB) a través de su sitio web oficial. Allí, usted podrá encontrar información detallada y en tiempo real acerca del clima en cada localidad, facilitando la planificación de sus actividades diarias y la toma de precauciones frente a posibles lluvias.

¿Qué herramientas ofrece Mapas Bogotá para revisar lluvias en tiempo real?

Mapas Bogotá cuenta con una opción dedicada al monitoreo de lluvias. Al ingresar al portal, seleccionar ‘lluvias’ en la sección “otros mapas” y digitar la dirección, usted puede consultar si hay precipitaciones en el lugar de interés. Esta herramienta ayuda a tomar decisiones inmediatas para evitar contratiempos por condiciones climáticas cambiantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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