Por: El Espectador

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El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha dado un paso importante al iniciar diálogos con las familias de ciudadanos colombianos detenidos en cárceles de Venezuela, abriendo así una ruta para que estos ciudadanos privados de la libertad reciban mayor atención y apoyo. El encuentro, llevado a cabo en la Cancillería, se caracterizó por la presencia de familiares quienes compartieron de manera directa sus preocupaciones más apremiantes con representantes diplomáticos. Los temas principales fueron la precaria situación humanitaria de los reclusos, así como el estancamiento observado en muchos de sus procesos judiciales.

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Durante el diálogo, el viceministro Pedro Agustín Roa, en representación del Ejecutivo, expresó que el objetivo central era establecer un canal de comunicación constante con los seres queridos de los detenidos, además de manifestar la solidaridad oficial frente a las dificultades tan profundas que enfrentan. Según palabras del propio funcionario, muchos de estos ciudadanos colombianos aún no han sido formalmente acusados ni adelantado proceso legal alguno, lo cual podría representar una grave vulneración a las normas internacionales sobre derechos humanos, un tema resaltado durante la reunión y que, de acuerdo con información confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores —bajo la dirección del canciller Omar Bula—, inquieta profundamente no solo a las familias, sino también a las entidades del Estado encargadas de proteger a los nacionales en el exterior.

En este contexto, se discutieron diferentes puntos sobre las condiciones de encarcelamiento en Venezuela y las carencias que enfrentan los familiares, así como las expectativas generadas por las posibles acciones de asistencia consular y protección. Uno de los voceros de las familias, Germán Vargas Navarrete, expresó que existe una disposición positiva de la actual administración, remarcando que, por primera vez, las autoridades realmente escuchan el dolor y las súplicas que atraviesan desde hace años. Además, enfatizó la necesidad de acciones concretas y de avanzar en los procedimientos necesarios para que los detenidos puedan ser repatriados.

Finalmente, se destaca la participación activa del embajador colombiano en Venezuela, Jorge Jaller, designado por el presidente De la Espriella, quien viene adelantando gestiones en coordinación con el gobierno venezolano, en medio de un contexto político marcado por la figura de Delcy Rodríguez y la extracción y captura del dirigente Nicolás Maduro. La expectativa está puesta en que las demandas humanitarias y de justicia sean prontamente atendidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la situación de los presos colombianos en las cárceles venezolanas?

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, los colombianos privados de la libertad en Venezuela enfrentan una situación humanitaria delicada, agravada porque muchos de ellos no han sido formalmente imputados ni cuentan con procesos judiciales en curso. Esto ha motivado a sus familias a buscar el apoyo del gobierno colombiano, que ahora ha abierto canales de diálogo para atender y acompañar sus problemáticas, bajo el compromiso de avanzar en protección consular y eventuales trámites de repatriación.

¿Qué acciones adelanta el gobierno colombiano para apoyar a los presos en Venezuela?

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cancillería, inició reuniones con familiares de presos, con el propósito de escuchar sus inquietudes y analizar vías de atención. La administración designó a Jorge Jaller como embajador en Venezuela para fortalecer los procesos diplomáticos y se comprometió a facilitar canales de comunicación, asistencia consular y seguimiento al cumplimiento de los derechos internacionales de las personas privadas de la libertad.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.