Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un movimiento sísmico sorprendió en la madrugada de este domingo 13 de septiembre a los habitantes del departamento del Chocó, según el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC). De acuerdo con la información oficial, el sismo tuvo como epicentro el municipio de Sipí y presentó una magnitud de 3,8, con una profundidad estimada de 39 kilómetros bajo la superficie.

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El temblor se produjo exactamente a las 2:10 de la madrugada, hora local, cuando la mayoría de la población descansaba. Según datos del SGC, este tipo de eventos, denominados de profundidad intermedia, se caracterizan porque ocurren a una distancia significativa bajo el nivel del suelo, pero no tan profundos como para dejar de sentirse en la superficie. Por esta razón, aunque el temblor no alcanzó una magnitud elevada, fue perceptible en la zona.

El Servicio Geológico Colombiano, autoridad encargada de monitorear la actividad sísmica en el país, mantiene labores de vigilancia constante sobre estos sucesos y dispone de la plataforma ‘Sismos Sentidos’ para que los habitantes reporten sus experiencias respecto al movimiento. Esta herramienta busca recopilar información ciudadana sobre la percepción del sismo en diferentes sitios, permitiendo a los expertos analizar con mayor detalle el alcance y posibles efectos que este tipo de eventos puede tener en la población.

Hasta la publicación del informe, el SGC no reportaba daños materiales ni afectaciones en la infraestructura o la seguridad de las personas en Sipí o en otros municipios del Chocó. Sin embargo, la entidad aclaró que el monitoreo del evento continúa y es posible que la información disponible se actualice con el paso de las horas, en la medida en que se reciban nuevos reportes o se detecten consecuencias asociadas al temblor.

Este episodio resalta la importancia de la vigilancia activa de la actividad sísmica en regiones susceptibles como el Chocó, donde estos hechos, aunque no siempre derivan en emergencias, contribuyen al conocimiento sobre el comportamiento geológico del territorio nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde fue el epicentro del sismo reportado en Chocó el 13 de septiembre?

El epicentro del sismo se localizó en jurisdicción de Sipí, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Esta área se encuentra en el interior del departamento de Chocó y fue el lugar donde se detectó el movimiento de mayor intensidad.

¿Qué significa que un temblor tenga profundidad intermedia?

Un temblor catalogado como de profundidad intermedia, según el Servicio Geológico Colombiano, se refiere a aquellos eventos sísmicos que se originan a una profundidad considerable bajo la superficie terrestre, en este caso a 39 kilómetros. Este tipo de profundidad puede influir en la percepción del sismo en la superficie y en el alcance de sus efectos potenciales.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.