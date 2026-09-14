Las relaciones diplomáticas y comerciales entre Colombia y Estados Unidos entran en una nueva etapa estratégica, marcada por compromisos concretos en materia de inversión, seguridad y cooperación bilateral. Así lo dio a conocer el presidente Abelardo De La Espriella durante una alocución presidencial en la que detalló los alcances de la agenda acordada con Washington y reveló importantes noticias para la región Caribe del país.

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El mandatario explicó que gran parte de estos compromisos bilaterales se consolidaron tras la reunión sostenida el pasado 9 de septiembre en la ciudad de Barranquilla con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. De este encuentro histórico surgió una hoja de ruta estructurada bajo el nombre de los “Acuerdos de Barranquilla”, la cual se divide en tres ejes fundamentales: la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, la recuperación económica y el blindaje del hemisferio en materia de seguridad.

En el primer frente, el jefe de Estado destacó el respaldo de Estados Unidos mediante una entrega inicial de 26,5 millones de dólares en asistencia humanitaria, proyectando además una asociación de largo plazo enfocada en impulsar la infraestructura, la energía, la vivienda y la tecnología. En el ámbito económico, la propuesta busca ampliar las oportunidades bilaterales en sectores clave como minerales críticos y la industrialización, fomentando la transferencia tecnológica y la generación de empleo. Asimismo, en el aspecto de seguridad, se plantearon estrategias robustas para combatir el narcoterrorismo, fortalecer la defensa aérea y optimizar la cooperación operacional e inteligencia entre ambas naciones.

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Fue precisamente en medio de este balance que el presidente De La Espriella entregó uno de los anuncios más celebrados para la capital del Atlántico. “Vamos, con la ayuda de Dios, a tener un consulado de los Estados Unidos en la ciudad. Acercando servicios a los ciudadanos y profundizando los vínculos económicos y empresariales con el Caribe colombiano”, expresó el mandatario. La apertura de esta sede diplomática se consolida como un resultado directo del diálogo estratégico con Washington, ratificando la relevancia del Caribe dentro de la nueva política exterior orientada a defender los intereses nacionales con autonomía y visión de largo plazo.

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