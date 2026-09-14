Una nueva tensión política sacude al país tras la alocución presidencial ofrecida este domingo 13 de septiembre por el mandatario Abelardo De La Espriella, quien durante casi una hora expuso los nueve puntos centrales de su diagnóstico fiscal y las medidas económicas contempladas para el próximo año. El discurso desató de inmediato una fuerte réplica por parte del expresidente Gustavo Petro, evidenciando un profundo choque de visiones sobre el manejo de las finanzas públicas en Colombia.

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Durante su intervención, De La Espriella se refirió a la situación fiscal heredada, asegurando que el Gobierno recibió una deuda de 281 billones de pesos, lo que equivaldría a cerca del 44% de los recursos del presupuesto nacional. Asimismo, el jefe de Estado cuestionó con dureza la ejecución financiera de los últimos cuatro años, afirmando que los presupuestos anteriores se construyeron sobre proyecciones de recaudo ficticias para “seguir con el derroche de la corrupción”. Frente a este panorama, defendió las medidas de austeridad incluidas en el presupuesto para 2027, un plan que contempla un ajuste cercano a los 17,4 billones de pesos, destacando un recorte de tres billones en bienes y servicios y 2,5 billones en proyectos de inversión no prioritarios bajo la premisa de que “cada peso de los colombianos debe tener un propósito”.

Las reacciones no tardaron en llegar. A través de un extenso y airado pronunciamiento, el expresidente Gustavo Petro rechazó tajantemente los señalamientos del actual mandatario y anunció que solicitará formalmente un espacio de réplica. Petro calificó el discurso de De La Espriella como un intento por “engañar a la nación para esconder su propia incapacidad”, defendiendo los resultados económicos de su administración y asegurando que su gobierno pagó compromisos históricos de deuda externa e interna sin incrementar el endeudamiento general del PIB.

Asimismo, el exmandatario cuestionó las decisiones del actual Ejecutivo en materia de gasto social, gestión energética ante posibles sequías y relaciones bilaterales, advirtiendo que las medidas de ajuste propuestas podrían llevar al país a una crisis económica. Este enfrentamiento verbal marca un punto álgido en la discusión pública sobre el rumbo económico y fiscal que lidera la administración actual y la defensa del legado de la administración saliente.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.