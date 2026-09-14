Por: Caracol TV

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La Fiscalía General de la Nación decidió reactivar las órdenes de captura contra tres exmiembros del Clan del Golfo, luego de que el Gobierno nacional finalizara la fase de conversaciones con ese grupo armado. Esta determinación quedó consignada en la Resolución No. 0-0284 del 11 de septiembre de 2026, firmada por la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón, según se informó en un comunicado oficial divulgado el 13 de septiembre.

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La medida judicial se da en respuesta a la Resolución Presidencial 398 del 11 de septiembre de 2026, expedida por el Gobierno nacional, la cual marcó el cierre de los espacios de diálogo, negociación y acercamientos que el Estado venía conduciendo con el Clan del Golfo. La suspensión de las órdenes de captura para ciertos miembros de esta organización se había implementado exclusivamente en el marco de dichos procesos sociojurídicos, lo que permitía facilitar los acercamientos entre el Gobierno y los actores armados ilegales.

Con la culminación de esta fase de diálogo, la Fiscalía reactivó las órdenes de captura para tres personas que habían sido beneficiadas previamente con la suspensión: Orolzman Osten Blanco, conocido como alias Rodrigo Flechas; Elkin Casarrubia Posada, alias El Cura; y Luis Armando Pérez Castañeda, alias Bruno o Jerónimo. La entidad aclaró además que, en otros casos presentes en las solicitudes de la Presidencia de la República, las órdenes no podían ser reactivadas porque nunca habían sido suspendidas.

Las autoridades de policía judicial ya fueron notificadas para poner en marcha las detenciones, conforme lo dispuso la Fiscalía. Este giro judicial se conoce tras la terminación de las conversaciones entre el Gobierno de Abelardo de la Espriella y el Clan del Golfo, lo que representa un cambio relevante en el panorama de las medidas dispuestas frente a los integrantes de la organización armada.

En simultáneo, el presidente De la Espriella informó un reciente balance de seguridad implementado por la Fuerza Pública durante las últimas 24 horas, que incluye 19 capturas y un sometimiento a la justicia, incautaciones de grandes cantidades de droga en municipios como Sibaté, Pereira, La Pintada y La Tebaida, así como la intervención del Ejército en combates y el hallazgo de un arsenal en Antioquia. Según el reporte, desde el 7 de agosto de 2026 se han producido 18.750 capturas, además de la incautación de 1.940 armas de fuego y la erradicación de 1.746,5 hectáreas de coca. La ofensiva estatal, afirmó De la Espriella, seguirá adelante sin tregua contra las economías criminales y estructuras ilegales.

¿Por qué se reactivaron las órdenes de captura contra exmiembros del Clan del Golfo?

La decisión de reactivar las órdenes de captura fue adoptada por la Fiscalía General luego de que el Gobierno nacional, mediante la Resolución Presidencial 398, oficializara la terminación de los procesos de diálogo que se venían sosteniendo con el Clan del Golfo. Durante los acercamientos, varios miembros de este grupo ilegal habían contado con la suspensión temporal de las capturas como una medida para facilitar la mesa de negociación. Al concluir el ciclo de conversaciones, esas garantías cesaron y las autoridades judiciales recuperaron todas las facultades de persecución penal.

¿Quiénes son los exmiembros del Clan del Golfo afectados por la medida de la Fiscalía?

La Fiscalía señaló que la reactivación de las órdenes de captura recae sobre Orolzman Osten Blanco, alias Rodrigo Flechas; Elkin Casarrubia Posada, alias El Cura; y Luis Armando Pérez Castañeda, alias Bruno o Jerónimo. Estas personas se habían beneficiado previamente de la suspensión de detenciones durante la fase de negociaciones, pero al cerrarse los diálogos, volvieron a quedar sujetas a los procesos judiciales pendientes en su contra.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.