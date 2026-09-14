Por: Caracol TV

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El presidente Abelardo de la Espriella solicitó a los ministros de Defensa y Justicia que, en el transcurso de una semana, coordinen el sometimiento a la justicia de Fredy Castillo, conocido como alias Pinocho, máximo líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). La solicitud se originó luego de que el propio Castillo, en entrevista para la revista Semana, manifestara públicamente su intención de entregarse a las autoridades, a condición de que existan garantías jurídicas y una legislación específica que regule tanto las condiciones de su entrega como las penas a las que podría ser condenado.

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Alias Pinocho expresó: “Estoy dispuesto a someterme a la justicia, pero con unas garantías. Quiero ayudar a que el grupo Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada se pueda someter a la ley. Pero ¿quién me garantiza que yo me entregue y no me den 40 años de cárcel en Colombia?”. Según la entrevista, Castillo resaltó la necesidad de una ley de sometimiento que aplique no solo para él, sino también para los demás integrantes de su estructura criminal. Agregó que está dispuesto a colaborar con la justicia y revelar hechos de interés nacional, pero resulta fundamental que conozca con certeza las penas correspondientes antes de proceder con su entrega.

En respuesta, el Ministerio de Justicia envió un comunicado dirigido a Castillo en el que aclaró que debe presentarse ante las autoridades competentes y formalizar su voluntad de someterse a la justicia a través de los canales institucionales. Subrayó que “no habrá atajos, privilegios ni acuerdos por fuera de la Constitución y la ley” y que cualquier proceso deberá garantizar los derechos de las víctimas y aportar a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. El Gobierno manifestó continuar su accionar contra las organizaciones criminales, advirtiendo que solo quienes sigan los procedimientos legales podrán acogerse a los beneficios contemplados en la legislación vigente.

Alias Pinocho, quien también es conocido como el alias Ganadero, es señalado por las autoridades de haber sido desmovilizado del bloque Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y, posteriormente, cabecilla de Los Pachenca. Lo acusan de ordenar homicidios selectivos y extorsiones en La Guajira y Magdalena, y también del asesinato de líderes sociales, como el de Alejandro Llinás Suárez. Castillo afirma ser inocente en ese caso y menciona que enfrenta una orden de captura en Colombia, además de cargos de narcotráfico. El Gobierno de Gustavo Petro lo había designado como representante en las mesas de diálogo de la política de ‘paz total’, pero en agosto pasado, el presidente De la Espriella firmó su extradición, junto a la de otros cuatro criminales, tras finalizar los diálogos con grupos armados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pide alias Pinocho para entregarse a la justicia en Colombia?

Alias Pinocho ha afirmado que solo se entregaría si hay garantías jurídicas claras y una ley específica de sometimiento que establezca las condiciones y las penas que enfrentaría. Según Noticias Caracol, insiste en conocer previamente cuántos años de cárcel cumplirá y en que las reglas sean iguales para todos los miembros de su grupo.

¿Por qué es buscado Fredy Castillo, alias Pinocho, por las autoridades?

De acuerdo con información de las autoridades y lo reportado por Noticias Caracol, Fredy Castillo es buscado por su presunta responsabilidad en homicidios selectivos, cobros extorsivos y el asesinato de líderes sociales, además de tener condenas y procesos pendientes por narcotráfico. Fue desmovilizado de las AUC, fungió como líder de Los Pachenca y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.