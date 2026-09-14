Por: Caracol TV

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En la madrugada del domingo, un trágico accidente de tránsito sacudió la vía que conecta Puente Nacional con San Gil, en Santander. El hecho ocurrió alrededor de las 3:00 a. m., cuando dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta, identificadas posteriormente como hermanos, perdieron la vida tras colisionar con un bus perteneciente a la agrupación musical del joven cantante vallenato Martín Elías Jr. Según informó Noticias Caracol, el artista de 18 años, hijo del recordado intérprete Martín Elías —quien también falleció en un accidente de tránsito en 2017 en Sincelejo, Sucre— no sufrió ninguna lesión durante el suceso.

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Tras el incidente, las autoridades y los organismos de socorro acudieron rápidamente al lugar del siniestro. Lamentablemente, los hermanos Carlos Ferney León Chaerro, de 26 años, y José Ángel Chavarro Ayala, de 27, ya no presentaban signos vitales al momento de recibir atención. Además de las dos víctimas mortales, se registró un herido relacionado con el choque: el conductor del bus de la agrupación vallenata, quien fue trasladado al Hospital de Barbosa. Allí se le practicó una prueba de alcoholemia y, tras horas de observación, fue dado de alta, según detallaron las autoridades citadas por Noticias Caracol.

Por el momento, ni Martín Elías Jr ni su grupo musical han emitido declaraciones oficiales sobre este lamentable suceso, a pesar del impacto que ha generado tanto entre los seguidores del joven cantante como en la comunidad local. La tragedia pone nuevamente en discusión la crítica situación de la seguridad vial en Colombia, un tema que permanece vigente en el debate público por el aumento sostenido de víctimas fatales en accidentes de tránsito.

Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) divulgados recientemente, entre lo que va del año se han reportado 4.751 personas muertas en accidentes de tránsito en el territorio nacional, lo que representa un preocupante incremento del 20 % frente al mismo periodo del año anterior, cuando la cifra alcanzaba las 3.959 muertes para la fecha de corte del 30 de junio. En Santander, la situación es aún más alarmante: solo en 2026 se han reportado 258 personas muertas, reflejando un crecimiento del 33 % en comparación con 2025, cuando se registraron 194 víctimas en el mismo lapso.

¿Quiénes fueron las víctimas del accidente en la vía Puente Nacional – San Gil con el bus de la agrupación de Martín Elías Jr?

Las víctimas mortales de este accidente de tránsito fueron identificadas por las autoridades como los hermanos Carlos Ferney León Chaerro, de 26 años, y José Ángel Chavarro Ayala, de 27 años. Ambos viajaban en la motocicleta que colisionó contra el bus de la agrupación musical de Martín Elías Jr., perdiendo la vida en el lugar del siniestro, de acuerdo con Noticias Caracol.

¿Cuántas personas han muerto en accidentes de tránsito en Colombia y Santander en 2026 según la ANSV?

De acuerdo con los datos más recientes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en lo que va de 2026 se han registrado 4.751 muertes por accidentes de tránsito en Colombia. En el departamento de Santander, la cifra llega a 258 fallecidos, lo que representa aumentos del 20 % y del 33 % respectivamente en comparación con el año anterior, según el mismo informe citado por Noticias Caracol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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