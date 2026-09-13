Por: Caracol TV

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El trámite de expedición o renovación del pasaporte colombiano en Bogotá ahora es más accesible gracias a la reciente colaboración entre la Alcaldía de la ciudad y el Ministerio de Relaciones Exteriores, según información difundida por Noticias Caracol. Este acuerdo permitió habilitar siete puntos en la Red CADE y SuperCADE, facilitando que los ciudadanos puedan gestionar este documento esencial cerca de sus viviendas o lugares de trabajo, sin necesidad de largos desplazamientos dentro de la capital. En la actualidad, usted puede acceder a este servicio en los SuperCADE Las Américas y Calle 13, así como en los CADE Fontibón, Santa Lucía, Tunal, Servitá y La Gaitana (en la localidad de Suba), lo que representa una mejora significativa en la cobertura para distintos sectores de Bogotá.

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Antes de acudir a cualquiera de estas sedes, es fundamental programar una cita, un proceso completamente gratuito y que se debe realizar única y exclusivamente a través de los canales oficiales de la Cancillería de Colombia, según recalcan las autoridades en el propio reporte de Noticias Caracol. El agendamiento está disponible en la página oficial de la Cancillería (www.cancilleria.gov.co). Presentarse mínimo 20 minutos antes de la cita es obligatorio, momento en el cual se formaliza la solicitud y se validan los requisitos. Para mayores de edad, la presentación de la cédula digital o amarilla con hologramas es indispensable, mientras que el pasaporte vigente o vencido también debe ser aportado si se posee. En caso de pérdida o hurto, usted puede informarlo directamente ese día bajo la gravedad de juramento.

Para menores de edad, la presencia de uno de los padres o representante legal es obligatoria, al igual que la copia auténtica del registro civil de nacimiento y, para menores entre 7 y 17 años, la tarjeta de identidad. En cuanto a los costos, el pasaporte ordinario (32 páginas) cuesta $195.600 y el ejecutivo (48 páginas) $335.400, con un 10 % de descuento para quienes presenten certificado electoral vigente. Los pagos solo se pueden efectuar por PSE o tarjeta, ya sea débito o crédito, y no se aceptan pagos en efectivo. Tras concluir el trámite, el pasaporte estará disponible 48 horas después del pago y debe reclamarse en el mismo punto, sin requerir una cita adicional. El servicio atiende de lunes a viernes, entre 7:00 a. m. y 12:00 m., y de 1:00 p. m. a 3:00 p. m.

Las autoridades insisten en que esta gestión debe hacerse siempre por los canales oficiales para evitar fraudes y proteger los datos personales.

¿Cuáles son los requisitos para renovar el pasaporte en Bogotá?

Según Noticias Caracol, los requisitos principales para renovar el pasaporte son agendar la cita de manera gratuita en la plataforma oficial de la Cancillería de Colombia, presentarse con cédula de ciudadanía digital o la cédula amarilla con hologramas, llevar el pasaporte vencido (si se tiene) y, en caso de pérdida o hurto, informar la novedad en el mismo trámite. Para menores, se exige registro civil y, para quienes tienen entre 7 y 17 años, tarjeta de identidad.

¿Dónde y cómo pagar el pasaporte en Bogotá?

El pago del pasaporte en Bogotá debe hacerse a través de la plataforma PSE o con tarjeta débito o crédito en la misma oficina donde se realiza el trámite, ya que no se aceptan pagos en efectivo. Los valores actuales son de $195.600 para el ordinario y $335.400 para el ejecutivo, y es posible obtener un descuento del 10 % si se presenta un certificado electoral vigente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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