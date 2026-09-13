Por: Gol Caracol

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Junior de Barranquilla se prepara para disputar su próximo partido en la Liga BetPlay II-2026 frente a Alianza FC en Valledupar, un encuentro que tendrá lugar en el estadio Armando Maestre Pavajeau, popularmente conocido porque esta ciudad es la capital mundial del vallenato. Sin embargo, antes de que empiece el compromiso de la décima jornada de este campeonato colombiano, otro hecho capturó la atención y se convirtió en centro de conversación entre los hinchas: un gesto de Teófilo Gutiérrez, delantero y figura, que terminó viralizándose en redes sociales y alegrando a los seguidores del equipo ‘tiburón’.

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Según información de Noticias Caracol, Teófilo Gutiérrez Roncancio experimentó la previa del partido como un hincha más. El futbolista, conocido por su paso en equipos internacionales como River Plate y por su identificación con el club barranquillero, decidió salir de las rutinas habituales de concentración. Cuando los aficionados del Junior llegaron hasta el hotel dispuesto en la capital de Cesar para expresar su apoyo, ‘Teo’ se asomó primero a la ventana y, después de saludar, rompió el protocolo. En lugar de limitarse a responder con un simple gesto, tomó una camiseta en sus manos y se unió a las voces de los seguidores, entonando junto a ellos los cánticos y arengas tradicionales de la escuadra ‘rojiblanca’.

Este comportamiento permitió ver al futbolista en una faceta más cercana e informal, compartiendo la pasión que distingue a los fanáticos del Junior. Las imágenes y videos del momento circularon rápidamente por plataformas digitales, y la reacción de los seguidores no se hizo esperar. En cada himno y coreografía, la emoción de Gutiérrez fue evidente, confirmando su compromiso y carisma dentro y fuera de la cancha, según destaca Noticias Caracol.

Momentos como este evidencian la relación especial que existe entre los ídolos deportivos y sus seguidores. Los hinchas desplazados hasta el hotel vivieron uno de esos instantes inolvidables que estrechan la conexión emocional con el equipo. Mientras crece la expectativa para el duelo frente a Alianza FC, la comunión entre hinchas y futbolistas reafirma el papel de Junior de Barranquilla como un club con historia y sentido de pertenencia en el fútbol colombiano.

¿Por qué fue viral el gesto de Teófilo Gutiérrez con los hinchas de Junior de Barranquilla?

El gesto de Teófilo Gutiérrez se hizo viral ya que rompió con los protocolos habituales de concentración para compartir con los hinchas, uniéndose a sus cánticos y mostrando su pasión como seguidor del club. Según Noticias Caracol, este momento fue capturado y difundido en redes sociales, generando gran alegría entre los aficionados.

¿Qué significa ‘currambera’ en el contexto de Junior de Barranquilla?

En el contexto del Junior de Barranquilla, ‘currambera’ es un término que hace referencia a Barranquilla y sus habitantes. Al llamar a la hinchada del Junior ‘currambera’, se resalta su origen y la identidad cultural ligada a esta ciudad costera de Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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