Por: Caracol TV

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El presidente Abelardo de la Espriella, en su alocución del domingo 13 de septiembre, abordó nueve temas clave para el país, destacando asuntos como el presupuesto nacional, la protesta social, las relaciones con Estados Unidos, acuerdos con empresarios por el departamento del Chocó, la seguridad, el respeto a la justicia, la lucha contra la corrupción, la atención a damnificados por el terremoto y la implementación del Banco de Talentos. De acuerdo con Noticias Caracol, el eje central fue el presupuesto nacional para 2027, que asciende a 635 billones de pesos, superando en 59 billones el presentado por el anterior Gobierno. El presidente enfatizó que el 44 % de estos recursos provienen de deuda, lo cual considera una herencia del “despilfarro y corrupción” de la administración de Gustavo Petro. Además, detalló incrementos en partidas sociales para pensiones, salud y universidades públicas, sectores que, según él, habían sido desfinanciados.

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En el ámbito universitario, De la Espriella recalcó que la autonomía no equivale a inmunidad frente al orden público. Señaló la necesidad de un protocolo nacional para diferenciar entre protesta legítima y hechos de violencia, dejando claro que la intervención estatal será contundente cuando el conflicto lo requiera. Advirtió que la autonomía universitaria no será excusa para actos vandálicos o terroristas.

Sobre las relaciones internacionales, el presidente mencionó los llamados “acuerdos de Barranquilla” con Estados Unidos, resaltando tres objetivos: reconstrucción nacional, reactivación económica y fortalecimiento de la seguridad hemisférica. Según Noticias Caracol, Estados Unidos ha donado 26,5 millones de dólares a afectados del reciente terremoto, y se han acordado inversiones estratégicas en tecnología y defensa. Además, el mandatario propuso a EE. UU. el “Plan Patriota Siglo XXI”, que busca modernizar sistemas militares y cooperar contra el narcoterrorismo.

Respecto a la reconstrucción en el Chocó, De la Espriella anunció proyectos de infraestructura y designó una gerencia especial para supervisar su ejecución. También presentó un balance de seguridad, señalando la captura o neutralización de varios cabecillas de grupos narcoterroristas, la incautación de armas y drogas, reducción del robo de hidrocarburos y la firma de 73 extradiciones.

El jefe de Estado reiteró respeto a las decisiones judiciales, aunque defendió su competencia constitucional en materia de orden y seguridad. Anunció medidas estrictas para acabar con privilegios para corruptos, garantizando igualdad ante la ley en el cumplimiento de condenas. Finalmente, informó sobre ayudas entregadas a damnificados por el terremoto y sobre la posesión de funcionarios mediante el Banco de Talentos, como parte de la lucha contra la corrupción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta el nuevo presupuesto nacional de 2027 a las áreas sociales en Colombia?

De acuerdo con la información expuesta por el presidente De la Espriella, el presupuesto nacional de 2027 incluye incrementos destinados específicamente a sectores sociales como pensiones, salud y universidades públicas. Estos recursos adicionales buscan cubrir necesidades que, según el mandatario, habían quedado desfinanciadas por el gobierno anterior, garantizando así la continuidad del trabajo social dirigidos a los sectores más vulnerables del país.

¿Qué es el ‘Plan Patriota Siglo XXI’ propuesto en los acuerdos con Estados Unidos?

El ‘Plan Patriota Siglo XXI’ es una propuesta presentada por el presidente De la Espriella al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Su objetivo principal es fortalecer y modernizar diferentes capacidades militares y tecnológicas de Colombia, incluyendo aviación, radares, drones, defensa aérea, inteligencia, ciberdefensa y movilidad, así como aumentar la cooperación bilateral para enfrentar amenazas como el narcoterrorismo.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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