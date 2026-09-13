Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, salió al paso de la controversia que involucra a los estudiantes de la Universidad del Tolima en el contexto de los recientes incendios que han afectado diversas zonas del departamento. Matiz fue enfática en rechazar las versiones que señalan a la Gobernación como responsable de acusar o vincular a los jóvenes con el origen de las conflagraciones. Según informó la mandataria, nunca ha emitido ninguna declaración que responsabilice a los estudiantes de provocar los incendios, por lo cual consideró injusto que se le pida una rectificación sobre algo que, de acuerdo con sus palabras, jamás manifestó.

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De hecho, la gobernadora expresó: “No se puede exigir la rectificación de un señalamiento que jamás existió. Yo no me puedo retractar de lo que jamás he hecho ni he dicho”. De este modo, Matiz buscó aclarar ante la opinión pública y ante los mismos universitarios, que nunca hubo una acusación formal desde su despacho que los vinculara como responsables o sospechosos de las emergencias ambientales registradas en Tolima.

Asimismo, Matiz dejó claro que las puertas de la Gobernación permanecen abiertas para los estudiantes, enfatizando su disposición al diálogo y la colaboración. Agregó que “si la Gobernación nunca lo señaló, ¿a quién le conviene instalar la narrativa de que los estudiantes son sospechosos?”. Así, la dirigente invitó a diferenciar entre las versiones que circulan y los hechos comprobados, reiterando su rechazo a las versiones que buscan incriminar a quienes han estado apoyando las labores para atender la crisis en el departamento.

No obstante, la gobernadora reconoció que sí existen indicios que apuntan a una posible intervención humana en algunos de los incendios, por lo que solicitó a la Fiscalía General de la Nación que acelere las investigaciones para identificar y sancionar a los presuntos responsables de los hechos. Finalmente, Matiz destacó el aporte de los estudiantes, junto con campesinos, habitantes de las zonas afectadas y organismos de socorro, a quienes agradeció por su solidaridad y compromiso comunitario. “Nuestra respuesta a la solidaridad estudiantil es la formación y el apoyo a la labor comunitaria”, concluyó.

¿Qué dijo la gobernadora Adriana Magali Matiz sobre los estudiantes de la Universidad del Tolima y los incendios?

La gobernadora Adriana Magali Matiz afirmó que nunca señaló ni acusó a los estudiantes de la Universidad del Tolima como responsables de los incendios y enfatizó que no procede una rectificación sobre un señalamiento que jamás existió. También expresó gratitud por el aporte de los jóvenes y ratificó su disposición al diálogo con la comunidad estudiantil.

¿Existe alguna investigación sobre el origen de los incendios en Tolima?

De acuerdo con la gobernadora Matiz, hay indicios que sugieren la posible intervención humana en algunos focos de incendio. Por esta razón, solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar investigaciones para establecer responsables y esclarecer si los incendios fueron provocados intencionalmente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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