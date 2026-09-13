Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación anunció la reactivación de órdenes de captura contra tres destacados jefes del Clan del Golfo, quienes habían sido beneficiados con la suspensión de dichas medidas judiciales en el marco de los acercamientos promovidos por el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro. Esta decisión se formalizó mediante la Resolución 0-0284 del 11 de septiembre de 2026, firmada por la fiscal general Luz Adriana Camargo, según información divulgada por El Espectador.

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Los hombres implicados en esta determinación son Orolzman Osten Blanco, conocido bajo el alias "Rodrigo Flechas"; Elkin Casarrubia Posada, alias "El Cura"; y Luis Armando Pérez Castañeda, quien responde a los apodos de "Bruno" y "Jerónimo". Anteriormente, la suspensión de sus órdenes de captura se justificó por su rol como voceros del Clan del Golfo durante los espacios de diálogo y negociación impulsados por la anterior administración presidencial. Estos procesos se consideraron vitales para los intentos de paz y se sustentaron en razones tanto políticas como jurídicas.

No obstante, la reactivación obedeció a la finalización de la fase de conversaciones entre el actual Gobierno, dirigido por Abelardo de la Espriella, y el Clan del Golfo. El Ejecutivo comunicó el cierre de estos acercamientos mediante la Resolución Presidencial 398, también expedida el pasado 11 de septiembre, lo que eliminó el sustento que permitía mantener suspendidas las órdenes de captura. Así, la Fiscalía ordenó a las autoridades de policía judicial ejecutar nuevamente las detenciones.

El alias "Rodrigo Flechas" es reconocido como uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo. Tras la muerte de José Gonzalo Sánchez, alias "Gonzalito", en un accidente fluvial el 30 de enero de 2026 en el río Esmeraldas, Blanco habría ascendido como el tercer hombre más importante en la jerarquía de esta organización ilegal.

Por otro lado, alias "El Cura" cuenta con antecedentes que lo vinculan a estructuras paramilitares, siendo figura de confianza de Salvatore Mancuso y Hebert Veloza, conocido como "HH". También integró el esquema de seguridad de Carlos Castaño y fue condenado por su participación en hechos violentos como la masacre de Mapiripán, en el departamento del Meta.

En cuanto a Luis Armando Pérez Castañeda, bajo los alias "Bruno" o "Jerónimo", su rol ha sido el de cabeza política visible del grupo criminal. En esa calidad, participó en escenarios internacionales, como en Catar, durante la firma de los primeros acuerdos con el gobierno Petro.

La Fiscalía aclaró que la reactivación de órdenes de captura no aplica para todos los nombres incluidos en las solicitudes presidenciales. Destacó que, en ciertos casos, como el de alias "Chiquito Malo", estas nunca fueron suspendidas y permanecieron vigentes durante todo el proceso de diálogo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra los jefes del Clan del Golfo?

La Fiscalía tomó esta decisión ante el fin oficial de los acercamientos entre el Gobierno actual y el Clan del Golfo, lo que eliminó el fundamento político y jurídico que permitió la suspensión de las detenciones. Según la Resolución Presidencial 398 y la Resolución 0-0284 de la Fiscalía, esto motivó a que las autoridades judiciales volvieran a tomar acciones en contra de los líderes criminales mencionados.

¿Quiénes son los jefes del Clan del Golfo con órdenes de captura reactivadas?

Entre los líderes con órdenes reactivadas figuran Orolzman Osten Blanco ("Rodrigo Flechas"), Elkin Casarrubia Posada ("El Cura") y Luis Armando Pérez Castañeda ("Bruno" o "Jerónimo"), todos identificados como figuras clave en la estructura de mando del Clan del Golfo y con antecedentes de acciones criminales e influencia política dentro de esa organización.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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