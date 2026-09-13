La desaparición de Juan José Rivilla González, un joven venezolano de 21 años, terminó en un desenlace fatal. Cinco días después de que se perdiera su rastro, sus familiares encontraron su cuerpo en una zona rural de Pelaya, Cesar, en un caso que ahora es investigado junto con el homicidio de Luis Miguel Beleño Díaz, el mototaxista que lo acompañó durante el viaje.

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Mientras las autoridades intentan establecer qué ocurrió con los dos jóvenes, una fotografía que comenzó a circular en redes sociales y medios de comunicación de la región ha causado especial conmoción. En ella se observa a una mujer movilizando en motocicleta el cuerpo de un hombre. Pulzo se abstiene de publicar la fotografía, ya que es contenido sensible.

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Según las versiones que acompañan la imagen, se trataría de la madre de Juan José, quien habría tenido que trasladar los restos de su hijo. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

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La historia comenzó cuando Juan José Rivilla González salió desde Aguachica con destino a Pelaya acompañado por Luis Miguel Beleño Díaz, quien se desempeñaba como mototaxista. Después de emprender el recorrido, ambos desaparecieron.

El primer cuerpo localizado fue el de Beleño Díaz. El mototaxista fue encontrado en una zona rural cercana a la vereda Meléndez, con varias heridas provocadas por arma de fuego. De acuerdo con versiones difundidas en medios regionales, el hombre habría salido desde Aguachica para realizar un servicio de transporte hacia Pelaya.

El hallazgo encendió las alarmas entre los familiares de Juan José, quienes continuaron buscándolo y solicitaron ayuda para establecer dónde se encontraba.

La búsqueda terminó el pasado 12 de septiembre, cuando familiares localizaron el cuerpo de Rivilla González en la vereda Los Laureles, zona rural de Pelaya. Según la información conocida inicialmente, el joven también presentaba heridas ocasionadas por arma de fuego.

El hallazgo llevó a los investigadores a considerar como una de las principales hipótesis que los dos homicidios podrían estar relacionados, teniendo en cuenta que ambos jóvenes viajaban juntos y desaparecieron después de desplazarse hacia Pelaya.

No obstante, hasta ahora no se conocen públicamente responsables ni un móvil confirmado para los asesinatos. Las autoridades deberán reconstruir los movimientos de Juan José y Luis Miguel desde el momento en que salieron de Aguachica hasta que fueron encontrados muertos en diferentes sectores rurales.

Tras conocerse el hallazgo de Juan José, comenzó a circular ampliamente una fotografía en la que se observa a una mujer movilizando en motocicleta el cuerpo de un hombre.

Distintas publicaciones en redes sociales y medios regionales aseguran que la mujer sería la madre del joven venezolano y que habría tenido que trasladar por sus propios medios los restos de su hijo. Sin embargo, la identidad de la mujer y las circunstancias exactas en las que fue tomada la fotografía deberán ser establecidas por las autoridades.

La imagen ha generado indignación y tristeza entre habitantes de Aguachica y Pelaya, especialmente por la posibilidad de que una familia haya tenido que afrontar el traslado de los restos de su ser querido en medio de las dificultades de acceso y atención institucional que pueden presentarse en zonas rurales.

El caso deja, hasta ahora, dos víctimas mortales y ninguna captura reportada, mientras continúa la investigación para determinar quién estuvo detrás de los hechos.

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Los investigadores deberán establecer si Juan José Rivilla González y Luis Miguel Beleño Díaz fueron víctimas de un mismo ataque, cuáles fueron las circunstancias que rodearon su desaparición y por qué sus cuerpos terminaron en diferentes puntos de la zona rural de Pelaya.

La investigación también tendrá que determinar qué ocurrió durante las horas posteriores al viaje que ambos emprendieron desde Aguachica. Mientras avanzan las pesquisas, la fotografía que se ha difundido en redes se convirtió en uno de los elementos que más ha impactado a la comunidad, en medio de un caso que pasó de una búsqueda por dos jóvenes desaparecidos a una investigación por dos homicidios.

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