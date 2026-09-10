La familia de Edgar Muñoz Camacho, de 79 años, adelanta una búsqueda para encontrar al adulto mayor, quien desapareció después de salir del complejo judicial de la Fiscalía General de la Nación, en el sector de Paloquemao, Bogotá.

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El hombre se encontraba en el lugar adelantando unos trámites personales y estaba acompañado por familiares. Sin embargo, en medio de las diligencias, sus allegados dejaron de verlo y posteriormente confirmaron que había abandonado las instalaciones.

Una de las principales preocupaciones de la familia es que Muñoz Camacho tiene problemas de memoria, por lo que podría encontrarse desorientado y en una situación de especial vulnerabilidad.

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Además, el adulto mayor habría salido del complejo judicial sin sus pertenencias necesarias para comunicarse o movilizarse con facilidad. La familia pide a las personas que se encuentren en la zona estar atentas ante cualquier información que pueda ayudar a establecer dónde está.

🆘️ #Bogotá Se busca a Edgar Muñoz Camacho, residente en La Calera, pero desaparecido hoy 10.09.2026 en Bogotá. 👇👇 pic.twitter.com/TsIfl56B6e — Marce Tabares 🐶 (@Marce_Tabares) September 10, 2026

Cámaras registraron el momento en que salió de Paloquemao

Los familiares recurrieron a las cámaras de seguridad de la Fiscalía para tratar de reconstruir los últimos momentos en los que se tuvo información sobre el ciudadano.

De acuerdo con lo explicado por uno de sus hijos, las imágenes permitieron establecer que Muñoz Camacho salió de la sede aproximadamente a las 10:50 de la mañana.

“Por las cámaras de la Fiscalía se puede dar cuenta de que sale como a las 10:50 de la mañana”, explicó el familiar al reconstruir lo ocurrido.

Después de abandonar el complejo judicial, sus allegados no pudieron volver a establecer contacto con él.

Una de las dificultades para encontrarlo es que el adulto mayor no llevaba consigo su teléfono celular. Según explicó su hijo, el equipo se le había perdido y tampoco tenía dinero en efectivo.

“Entre los temas de memoria y todo, se le perdió el celular y no tenía plata, decidió salir, no sé específicamente a qué, pero se salió”, relató el familiar.

Esta situación aumenta la preocupación de sus allegados, pues no cuenta con un medio para comunicarse con ellos ni para pedir ayuda en caso de encontrarse desorientado.

Familia pide ayuda para encontrarlo

La búsqueda se concentra principalmente en los alrededores del complejo judicial de Paloquemao, especialmente en el sector de la calle 19 con carrera 29, aunque los familiares también están revisando zonas cercanas y centros asistenciales.

Las horas transcurridas desde su desaparición mantienen en alerta a sus allegados, quienes buscan establecer el recorrido que pudo haber realizado después de salir de la Fiscalía.

Por ello, la familia hizo un llamado a los habitantes del sector, comerciantes, conductores, transeúntes y demás ciudadanos que puedan haberlo visto.

El hombre vestía pantalón habano, camisa azul con estrellas blancas y chaqueta de gamuza café claro.⁣

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Quien tenga información que pueda ayudar a establecer su paradero puede comunicarse al 311 276 1450 o a la línea 123. ⁣

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