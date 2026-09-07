Las autoridades adelantan la búsqueda de Paula Sofía Alarcón Kappler, una adolescente de 14 años que desapareció el pasado 5 de septiembre en el barrio Santa Isabel, localidad de Los Mártires, en Bogotá.

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Fuentes de la Fiscalía General de la Nación, citadas por Semana, confirmaron que, debido al caso, fue activada la Alerta Rosa, el protocolo utilizado para reforzar la búsqueda de menores de edad desaparecidos.

La revista señala que la joven fue vista por última vez hacia las 5:55 p. m. y las autoridades manejan varias líneas de investigación.

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La Fiscalía también indicó que una de las hipótesis apunta a que la menor podría encontrarse en Cundinamarca, aunque aclaró que esa información hace parte de las indagaciones y aún debe ser verificada.

Videos y una carta hacen parte de la investigación

Según el relato entregado por la familia a la revista Semana, Paula salió de su vivienda con una maleta sin que sus familiares lo advirtieran.

Posteriormente, un hombre habría pasado por ella, situación que, de acuerdo con ese medio, quedó registrada en cámaras de seguridad ubicadas cerca del lugar.

La familia también encontró una carta sobre un vehículo estacionado en la vivienda. En el escrito, según relató el padre de la adolescente, Cristian Alarcón, la menor manifestó que quería comenzar una nueva vida.

Las autoridades investigan si la adolescente pudo haber sido víctima de engaños por parte de un adulto, hipótesis que hace parte del proceso investigativo y que aún no ha sido confirmada.

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