El activista político Beto Coral, quien recientemente acaparó la atención mediática tras su deportación desde Estados Unidos hacia territorio colombiano el pasado mes de julio, volvió a ser noticia en las últimas horas luego de reportar graves inconvenientes con la administración de su cuenta oficial en la red social X. Según la información expuesta por el propio activista, su perfil digital sufrió un ciberataque que terminó por desencadenar la inhabilitación y suspensión total de la cuenta por parte de los administradores de la plataforma digital, impidiéndole el acceso habitual a sus canales de comunicación con sus seguidores y detractores.

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De acuerdo con las evidencias compartidas por Coral a través de una cuenta alterna creada para tal fin, el incidente cibernético comenzó a gestarse cuando recibió una notificación oficial emitida por el sistema de seguridad de X en su correo electrónico personal, el cual se encuentra registrado a nombre de Franklin Coral. Dicho mensaje de advertencia alertaba sobre una modificación inconsulta y no autorizada en la dirección de correo electrónico que estaba asociada originalmente a su perfil principal, ubicado bajo el usuario @Betocoralg. Dicha casilla digital fue reemplazada de manera abrupta por una dirección externa perteneciente a un dominio privado, lo que encendió las alarmas sobre una posible vulneración de sus credenciales.

Poco tiempo después de este movimiento irregular en los datos de configuración, la plataforma aplicó de manera rigurosa la restricción de seguridad y procedió a suspender por completo la cuenta del activista, desplegando el aviso estándar que especifica que el perfil fue inhabilitado debido al incumplimiento de las normas y reglas comunitarias de la red social. Ante este panorama de bloqueo digital, el polémico personaje se pronunció rápidamente utilizando su cuenta de contingencia para rechazar tajantemente lo sucedido, señalando de forma categórica que hackearon su cuenta de X y advirtiendo que no van a lograr por ninguna vía silenciar su voz ni sus posturas políticas.

Este nuevo episodio se suma a la controversia que ha rodeado al activista en los últimos meses, marcada por su retorno forzado al país. Franklin Coral, ampliamente conocido en el debate público nacional como un férreo defensor del gobierno de Gustavo Petro, se encontraba en condición de asilado en Estados Unidos hasta que las autoridades migratorias de ese país ordenaron su deportación tras permanecer un mes detenido. El retorno del activista a suelo colombiano se produjo a bordo de un vuelo oficial de la Fuerza Aérea Colombiana que aterrizó en las instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar, luego de que se confirmara su expulsión del territorio norteamericano.

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Su captura y posterior deportación se originaron tras un operativo adelantado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, motivado por presuntas irregularidades detectadas en su estatus migratorio desde su ingreso al país norteamericano en el año 2015. Mientras que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos argumentó que Coral permaneció de manera irregular tras el vencimiento de su visado, clasificándolo formalmente como un extranjero ilegal y señalando su activismo político y sus críticas constantes hacia el gobierno estadounidense como factores clave en la decisión, el propio activista ha defendido permanentemente su versión. Coral ha sostenido de manera reiterada que su ingreso a territorio norteamericano se dio cumpliendo con todas las normas legales y que contaba con una solicitud formal de asilo político que se encontraba pendiente de resolución desde el año 2016, a la vez que ha rechazado categóricamente haber incurrido en conductas delictivas o haber actuado como un agente oficial al servicio del gobierno colombiano.