Por: VALORA ANALITIK

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La Aeronáutica Civil, a través de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (Diacc), informó que se activaron los protocolos de búsqueda y salvamento (SAR) ante la situación de emergencia que registra el vuelo HK4985 con ruta Condoto – Guaymaral. Según informó la entidad, se habría perdido comunicación con la aeronave, al servicio de la Patrulla Aérea Civil Colombiana, en horas de la mañana.

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“Investigadores de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aerocivil se alistan para ingresar al área con el fin de iniciar las labores correspondientes y determinar las causas que originaron el suceso”, indicó la Aerocivil en un comunicado dirigido a la opinión pública.

De acuerdo con la Diacc, la aeronave tipo Cessna T206 despegó del Aeropuerto de Condoto con destino al Aeropuerto de Guaymaral con cinco personas a bordo (cuatro pasajeros y el piloto) y sobre las 9:23 a.m. se registró el último reporte de comunicación.

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Aeronáutica Civil activa protocolos de Búsqueda y Salvamento tras emergencia de aeronave en la ruta Condoto – Guaymaral pic.twitter.com/LZCaqbQuL3 — Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (@DIACC_COL) September 13, 2026

Posteriormente, se confirmó la activación de la radiobaliza de emergencia en la zona del Cerro Tatamá, a 33 millas del VOR de Pereira, lo que derivó en la puesta en marcha de los protocolos establecidos para este tipo de casos.

De acuerdo con la autoridad aérea, al tratarse de una zona geográfica de difícil acceso, se mantiene una coordinación y comunicación constante con la Policía Nacional, el Ejército Nacional y los organismos de socorro para desplazar a las unidades SAR y demás personal de rescate al lugar de la eventualidad.

La Aeronáutica informó que continuará actualizando el estado de la situación a medida que avancen los procedimientos de localización en la zona.

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