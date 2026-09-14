Por: El Espectador

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El debate en la derecha colombiana se ha intensificado en los últimos días debido a los cuestionamientos internos sobre la figura y el legado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Las tensiones han emergido entre los partidos Salvación Nacional y Centro Democrático, ambos con presencia en el Congreso y miembros de la coalición que respalda al actual presidente, Abelardo de la Espriella. Sin embargo, las diferencias ideológicas y estratégicas al interior del bloque han derivado en enfrentamientos públicos cada vez más notables.

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El primer episodio se generó con fuertes declaraciones de Salvación Nacional, las cuales obtuvieron respuesta inmediata por parte del Centro Democrático. Este intercambio se ha repetido con mayor intensidad, a tal punto que el ambiente político se ha visto sacudido especialmente en las filas oficialistas. Según lo reportado, la influencia de los movimientos dentro del Capitolio no es equitativa, pero esto no ha impedido que ambos sectores busquen marcar distancias y diferencias en sus posturas.

Dentro de Salvación Nacional existen voces que consideran a Uribe como un “socialdemócrata”, un término que implica una inclinación política que favorece el crecimiento del Estado, aspecto que asocian al periodo presidencial de Uribe entre 2002 y 2010. No obstante, reconocen sus logros en materia de seguridad. El senador Enrique Gómez ha sido claro al señalar esta postura pública, recalcando la posición del Centro Democrático: “En el Centro Democrático andan agitados y molestos porque no quieren aceptar la realidad: su propio líder se ha autorreconocido públicamente como un socialdemócrata”, manifestó Gómez.

Estas declaraciones hacen referencia a entrevistas brindadas por Uribe, donde habría admitido esa inclinación ideológica. El ambiente de confrontación interna se suma al momento clave que vive el Gobierno en el Congreso, pues varios de sus intereses están en juego esta semana. En ese contexto, los choques entre Salvación Nacional y Centro Democrático adquieren un significado especial, ya que pueden influir en la unidad de la coalición que respalda al Ejecutivo y, en consecuencia, en su capacidad de acción legislativa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se acentúa el enfrentamiento entre Salvación Nacional y Centro Democrático en el Congreso?

El enfrentamiento se intensifica porque, aunque ambas colectividades integran la coalición oficialista, mantienen posiciones diferentes respecto al legado de Álvaro Uribe y su orientación ideológica. La influencia desigual dentro del Congreso y la definición del liderazgo en la derecha han llevado a declaraciones públicas que afectan la cohesión de la coalición, especialmente en un momento crucial donde el Gobierno necesita apoyo legislativo.

¿Qué significa que Álvaro Uribe sea calificado como “socialdemócrata” por sectores de la derecha?

En este contexto, ser llamado “socialdemócrata” significa que algunos miembros de Salvación Nacional consideran que Uribe, durante sus gobiernos, promovió el crecimiento del Estado, característica propia de la socialdemocracia. Sin embargo, esta calificación no desacredita sus logros en seguridad, aunque genera descontento en el Centro Democrático, que rechaza esa etiqueta para su líder.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.