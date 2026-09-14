Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Sharik Sofía Rivera Rivera lleva ocho días desaparecida en Ibagué, una situación que mantiene en vilo a su familia desde el pasado 6 de septiembre. Desde que se reportó la desaparición, tanto sus allegados como las autoridades han intensificado los esfuerzos para dar con su paradero, en medio de la incertidumbre y el dolor que provoca no tener noticias claras sobre la adolescente de 14 años.

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De acuerdo con la información suministrada por su familia, la última vez que alguien vio a Sharik Sofía fue en el sector de Praderas de Santa Rita, en Ibagué. Aquel día, vestía una blusa azul celeste, un jean azul celeste y llevaba zapatos blancos elaborados en material sintético. Su descripción física es clave para quienes puedan aportar datos relevantes: mide aproximadamente 1,54 metros, tiene contextura delgada, piel blanca, cabello negro y ojos cafés.

Ante la preocupación de su familia y la ausencia de pistas claras sobre el caso, la Policía activó una Alerta Rosa, un mecanismo utilizado para dar máxima difusión a la búsqueda de menores de edad desaparecidos. Además, la comunidad ibaguereña fue llamada a sumarse a la causa, divulgando fotos y detalles en redes sociales y ampliando así la posibilidad de obtener información útil para la investigación.

Durante estos días, la familia de Sharik Sofía ha autorizado la divulgación de su caso en diversos medios y a través de plataformas digitales, con la esperanza de que la colaboración ciudadana sume nuevos elementos que permitan su pronta localización. Mientras avanzan las labores de búsqueda, se reitera el pedido de apoyo a quienes puedan aportar información. Para ello, las autoridades recordaron que cualquier dato puede ser reportado de inmediato a la Policía, y habilitaron el número 321 394 6808 como canal oficial de contacto.

El caso de Sharik Sofía Rivera Rivera evidencia la importancia de la solidaridad de la comunidad y la coordinación entre autoridades y ciudadanos frente a situaciones de desaparición de menores, en la búsqueda constante de respuestas y del anhelado reencuentro familiar.

¿Por qué se activa una Alerta Rosa en casos de desaparición de menores?

La Alerta Rosa es una medida policial activada cuando desaparece un menor de edad, como ocurrió en el caso de Sharik Sofía Rivera Rivera. Su objetivo es difundir rápidamente la información, movilizar recursos de búsqueda y solicitar la colaboración de la comunidad para encontrar a la persona desaparecida lo antes posible.

¿Qué datos clave se deben reportar a las autoridades en caso de ver a Sharik Sofía Rivera?

Las autoridades piden informar de inmediato si alguien observa a una adolescente de 14 años, contextura delgada, piel blanca, cabello negro y ojos cafés, que viste blusa y jean azul celeste junto a zapatos blancos sintéticos, y comunicarse al número 321 394 6808, aportando también la ubicación y las circunstancias del avistamiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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