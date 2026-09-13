Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una mujer residente en el conjunto Acacias, ubicado en Arboleda Campestre de Ibagué, vivió una experiencia inquietante cuando al regresar a su apartamento en la noche del 9 de septiembre, luego de cumplir con su jornada laboral, descubrió que su vivienda había sido víctima de un robo. Según relató la afectada, salió de su casa en la mañana y al regresar hacia las 8:00 de la noche, notó la ausencia de varias de sus pertenencias.

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Frente a este hecho, la residente decidió actuar de inmediato. De acuerdo con su testimonio, se comunicó con la administración del conjunto para tener acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad, con el objetivo de esclarecer la situación. Sin embargo, asegura que la respuesta por parte de la administración ha sido poco clara y, hasta el momento, no le han proporcionado información precisa sobre lo ocurrido mientras ella se encontraba fuera de casa.

La afectada precisó, además, que la Policía acudió al lugar ese mismo día y revisó las cámaras durante varias horas. A pesar de ello, hasta ahora no ha recibido detalles o avances relevantes sobre el caso. Ante la falta de información, la mujer ha intentado en repetidas oportunidades buscar respuestas: ha enviado correos electrónicos, presentado una carta formal y acudido en persona a la portería del conjunto para exigir claridad. No obstante, según su relato, durante varios días ni siquiera logró comunicarse directamente con el administrador.

De acuerdo con la denunciante, entre los argumentos entregados por el personal de vigilancia está que el ingreso ilegal se habría dado por un “punto ciego” de las cámaras de seguridad, por lo que no existen imágenes del momento en que ocurrió el hurto. Además, solo se habrían registrado imágenes de unos niños jugando en la zona en cuestión, lo que alienta aún más el desconcierto y la inconformidad de la víctima.

La residente manifestó su indignación ante la situación, enfatizando en que los habitantes del conjunto cumplen con las obligaciones administrativas y existen protocolos de control de ingreso de vehículos y motos. Sin embargo, resalta que en este caso no ha recibido una solución ni respuestas concretas. Por esta razón, optó por hacer pública su denuncia, buscando atención y pronta respuesta a su caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el argumento de la administración del conjunto frente al robo denunciado en Ibagué?

De acuerdo con el relato de la afectada, la administración y el personal de vigilancia indicaron que el robo habría ocurrido en un “punto ciego” de las cámaras de seguridad, lo que significa que esta área no está cubierta por las grabaciones, dificultando así la obtención de pruebas o imágenes del suceso.

¿Qué acciones tomó la residente afectada tras descubrir el hurto en su apartamento?

La residente inició una serie de gestiones que incluyeron comunicarse con la administración, pedir acceso a las grabaciones de las cámaras, presentar correos, cartas y acudir personalmente a la portería del conjunto. Además, el mismo día del robo, la Policía revisó las cámaras, pero hasta el momento la afectada no ha recibido respuesta clara ni avances en la investigación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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