Abelardo de la Espriella dio una reciente orden contra los hechos de vandalismo en medio de protestas que lleven a cabo en universidades públicas. Durante su alocución del 13 de septiembre, el presidente aseguró que se respetará la autonomía de las instituciones de educación superior, pero que pondrá pie de fuerza cuando se presenten alteraciones al orden público.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: De la Espriella le puso dura tarea a Restrepo: esto es lo que viene para 2,5 millones de jóvenes en Colombia)

“La autonomía universitaria no está por encima del orden público. Lo que está ocurriendo en algunas universidades es inaceptable. La protesta pacífica será respetada y garantizada por mi Gobierno, pero el terrorismo urbano, el vandalismo de infraestructura y los ataques contra nuestra fuerza pública y la población civil no son protesta, son conductas que el Estado tiene el deber de enfrentar de manera decidida”, De la Espriella en su alocución.

El jefe de Estado insistió en que los campus universitarios no pueden convertirse en espacio para fomentar el vandalismo y los ataques contra la fuerza pública, además de entorpecer la normalidad del espacio público. Por ende, el mandatario ordenó establecer un “protocolo” en Colombia para distinguir una protesta de un caso de violencia que ponga en peligro la integridad de los civiles.

Lee También

“Exige la intervención de las autoridades. La Policía Nacional será la primera autoridad para atender estas situaciones y podrá actuar cuando desde las universidades se preparen actos vandálicos o terroristas. No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia”, dijo el jefe de Estado.

De hecho, el jefe de Estado aseguró que hará que la fuerza pública haga ingresos a las universidades para controlar los actos vandálicos: “Voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar”.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.