Abelardo de la Espriella arremetió contra Gustavo Petro recientemente, a quien culpó por una crisis fiscal que asegura que atraviesa actualmente el país. Según el presidente, el gobierno de su antecesor fue irresponsable y corrupto, dejando las finanzas públicas colapsadas.

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“La crisis fiscal que enfrentamos no es un accidente ni el resultado de factores externos. Es exclusivamente responsabilidad de Gustavo Petro, de su gobierno, de su despilfarro y de su corrupción. Tomaron decisiones que son ilegales y que dejaron a Colombia al borde del abismo”, aseguró durante su alocución Abelardo de la Espriella.

El presidente agregó que el expresidente y sus cercanos “saquearon” el presupuesto de la nación, comprometiendo 10 billones de pesos que se quedaron los del gobierno pasado. De la Espriella también dijo que recibió las finanzas nacionales en un “estado lamentable” y una crítica situación fiscal.

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A su vez, el presidente dijo que hará unos ajustes en materia fiscal para que haya desarrollo económico, por lo que ordenó un freno al gasto público y apoyarse e incentivar a los privados. Además, evalúa apoyos internacionales para recuperar las finanzas.

“El país gastó mucho más de lo que podía pagar y acudió de manera irresponsable a la deuda. Hoy estamos viendo las consecuencias de este desastre”.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.