Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El pasado 11 de septiembre, El Espectador participó activamente en el XV Festival LATAM de Medios Digitales y Periodismo de Factual y Distintas Latitudes, llevado a cabo en la Ciudad de México. En este encuentro, que congregó a destacados profesionales y medios de comunicación de América Latina, el diario colombiano presentó los resultados de una de sus investigaciones más relevantes sobre el uso de la inteligencia artificial en el periodismo político: el análisis de los más de 14.500 trinos publicados por el presidente Gustavo Petro en cuatro años. La investigación, desarrollada por Nicolás Torres, de la sección Política de El Espectador, fue expuesta en paneles especializados sobre la integración de tecnologías avanzadas en la labor periodística ante editores y expertos, así como en el foro llamado Datos y Mezcales, un espacio dedicado al periodismo de datos.

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La presentación se centró en el examen exhaustivo de la actividad digital del presidente Petro a través de su cuenta de X —antes Twitter—, evidenciando cómo las redes sociales se transformaron en su principal herramienta de comunicación y gestión pública. De acuerdo con El Espectador, el mandatario utilizó este canal para dar órdenes, comunicar despidos de funcionarios de alto nivel e incluso protagonizó episodios que provocaron crisis diplomáticas. Además, según el informe, el mandatario fortaleció su estrategia de comunicación digital empleando influencers contratados por el Estado y trasladando alocuciones presidenciales a dinámicas más interactivas, como consejos de ministros, a la vez que mantenía una relación abiertamente hostil con medios de comunicación tradicionales.

El estudio, publicado por El Espectador, recopiló un total de 14.585 trinos hechos por Petro entre el 7 de agosto de 2022 y el 25 de julio de 2026. Para estructurar la investigación se empleó la herramienta Octoparse, la cual recopiló los primeros 280 caracteres de cada mensaje, conforme a las directrices originales de Twitter. Posteriormente, el conjunto de datos fue analizado mediante las inteligencias artificiales Claude y Gemini, bajo la supervisión y verificación directa de un periodista de la redacción. El análisis reveló que el último año de Petro en el poder fue el más prolífico en redes sociales, con 5.512 mensajes publicados y un promedio de 11 publicaciones diarias a lo largo de todo su mandato. Los días de mayor actividad fueron jornadas políticas cruciales, como la consulta popular del Pacto Histórico, la respuesta a bombardeos de Estados Unidos en el mar Caribe y la segunda vuelta presidencial. Además, el informe destaca que Petro utilizó sus redes más de 300 veces para impartir órdenes y tomar decisiones trascendentales, como la destitución de la exdirectora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, directamente desde estas plataformas.

¿Cómo se utilizó la inteligencia artificial para analizar los trinos de Gustavo Petro?

La investigación de El Espectador recurrió a herramientas de inteligencia artificial como Claude y Gemini para examinar los mensajes publicados por el presidente Gustavo Petro. Estas tecnologías permitieron procesar y clasificar los datos extraídos con Octoparse, recopilando los primeros 280 caracteres de cada publicación. Además, todo el proceso fue supervisado por un periodista, garantizando la veracidad y el contexto de los análisis realizados.

¿Cuáles fueron los principales temas y momentos de mayor actividad de Gustavo Petro en X durante su mandato?

Según los hallazgos expuestos por El Espectador, los momentos de mayor actividad de Gustavo Petro en X coincidieron con acontecimientos claves en la política nacional e internacional. Entre estos se destacan la consulta popular del Pacto Histórico, la respuesta a bombardeos de Estados Unidos en el mar Caribe y la segunda vuelta presidencial. Petro también utilizó la red para ordenar actos administrativos, como despidos de altos funcionarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.