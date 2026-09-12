Por: El Espectador

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El mercado de los teléfonos plegables, a pesar de llevar varios años existiendo, no ha alcanzado popularidad masiva entre los consumidores. De acuerdo con la información revelada por IDC, una reconocida empresa de investigación de mercado, su limitada acogida se debe principalmente a factores como el alto costo, la incomodidad de uso y una menor durabilidad frente a los teléfonos inteligentes de diseño tradicional. Sin embargo, este panorama podría cambiar con la entrada de Apple y su iPhone Duo, un dispositivo plegable que se lanzará en octubre con un precio de 1.999 dólares, compitiendo directamente con el Galaxy plegable de Samsung, que cuesta 1.900 dólares.

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La decisión de Apple de incursionar en este segmento parece estar motivada por la necesidad de revitalizar la gama alta de teléfonos móviles, cada vez más estandarizada y difícil de diferenciar. Como explican expertos citados por IDC, los teléfonos plegables buscan destacarse en un mercado donde las diferencias entre los modelos más costosos y los más accesibles se han difuminado. Nabila Popal, directora de IDC, compara este fenómeno con la industria de la moda de lujo, afirmando que parte del atractivo es el deseo de exclusividad y de demostrar capacidad adquisitiva, más allá de las diferencias técnicas.

Este intento de segmentación de mercado no es inédito. Según el análisis, los fabricantes de televisores ya ensayaron estrategias similares años atrás, introduciendo tecnologías extravagantes que no siempre tuvieron éxito, pero que ayudaron a identificar oportunidades, como el desarrollo de pantallas OLED (diodo orgánico emisor de luz) de alta calidad.

La entrada de Apple al mundo plegable coincide con una coyuntura peculiar: los precios de los dispositivos electrónicos han subido debido a una escasez global de chips, especialmente tras el auge de la inteligencia artificial. Como resultado, el costo de varios productos, incluidos los iPhones, ahora es mayor. IDC prevé que este encarecimiento llevará a una caída del 17 % en las ventas globales de teléfonos inteligentes, el descenso más grande del sector. Paradójicamente, los teléfonos plegables podrían ser el único segmento en crecimiento, con estimaciones de un alza del 12 % y ventas que llegarían a los 22,9 millones de unidades, impulsadas por el lanzamiento del iPhone Duo.

A pesar de sus innovaciones, el iPhone Duo enfrenta retos: las preocupaciones por la durabilidad de las pantallas flexibles, las sensaciones de volumen y peso, además de la ausencia de componentes avanzados como el sistema de cámaras del iPhone 18 Pro o el escáner facial, reemplazado por un sensor de huella lateral. Aun así, el diseño refinado, la resistencia de materiales y la posibilidad de disfrutar contenidos en una pantalla más grande resultan garantías de atractivo para muchos usuarios, incluso para los escépticos como Dan Frommer, columnista de The New Consumer, quien reconoció que el encanto de Apple motiva, al menos, a probar el dispositivo.

¿Por qué Apple decidió lanzar un teléfono plegable en un mercado poco popular?

La decisión de Apple de lanzar un teléfono plegable responde, según IDC, a la necesidad de renovar el segmento de gama alta de los smartphones. Frente a la homogeneidad de los teléfonos costosos y la dificultad para diferenciarlos, dispositivos como el iPhone Duo buscan destacar especialmente por su exclusividad y lujo, atrayendo a consumidores interesados en tecnología novedosa y elementos aspiracionales.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas principales del iPhone Duo frente a otros teléfonos inteligentes?

Entre las ventajas del iPhone Duo se encuentra su diseño delgado, la pantalla interna resistente y una experiencia de visualización inmersiva. No obstante, presenta desventajas como la ausencia de un sistema de cámaras avanzado, la falta de escáner facial y posibles molestias por el pliegue en la pantalla. Además, su precio elevado y menor durabilidad frente a teléfonos convencionales pueden limitar su adopción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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